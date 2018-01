Santos garante vaga na Copa São Paulo O Santos garantiu vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, ao ganhar de virada do Botafogo-SP, por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A vitória deixou o time santista com 100% de aproveitamento no grupo B, com 9 pontos ganhos. Na preliminar, o Vila Aurora-MT venceu o Democrata-MG por 2 a 1, terminando a competição com três pontos - atrás também do Botafogo-SP, que ficou com 4. Já o time mineiro acabou na lanterna, com apenas um ponto ganho. Apesar de o Santos ter dominado o começo do jogo, foi o Botafogo quem saiu na frente. Aos 30 minutos, Michel bateu pênalti e fez 1 a 0. A virada veio na segunda etapa. Aos 20 minutos, Carlinhos teve a chance de empatar o jogo, mas desperdiçou o pênalti. Mas, aos 32, Geílson marcou o gol do Santos. Depois, aos 33, Nadson fez 2 a 1 para o time santista.