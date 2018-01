Santos: Geninho espera por 3 reforços O técnico Geninho não esconde de ninguém que precisa de pelo menos três jogadores para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro. Um zagueiro, um meia e um atacante devem ser contratados, de preferência, antes da estréia do Santos, marcada para o próximo dia 2 de agosto, na Vila Belmiro, diante do Santa Cruz. Com o retorno dos atletas aos treinos na tarde desta quarta-feira, depois da participação no quadrangular de Guadalajara, no México, as negociações deverão se tornar mais rápidas, uma vez que no domingo, o elenco santista parte para uma semana de preparativos em Sorocaba, em local que ainda a ser definido pela diretoria. Antes de estrear no Brasileiro, o Santos já tem certa sua participação em dois amistosos. No dia 25, enfrenta o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Já no dia 28, um sábado, fará apresentação no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, diante do São Caetano, em comemoração ao aniversário da cidade. Apesar de o presidente Marcelo Teixeira tentar negar o interesse do clube pelo zagueiro Cléber, do Cruzeiro, sabe-se que o jogador foi sondado durante sua apresentação no quadrangular mexicano, vencido pelo time mineiro. Geninho também teria ficado impressionado com a boa performance do jogador, que tem 31 anos e uma larga experiência, depois de passar por clubes como o Atlético-MG, Palmeiras, tendo jogado no futebol espanhol e agora no Cruzeiro.