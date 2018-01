Santos goleia América de Cali: 5 a 1 A estréia do Santos não poderia ter sido melhor na Copa Libertadores da América. Com a mesma base da equipe campeã brasileira de 2002, os Meninos da Vila emplacaram uma goleada sobre o América de Cali por 5 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Pascual Guerrero, e assumiram a liderança do grupo 3 ao lado do 12 de Outubro, com três pontos. O lateral-esquerdo Léo abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, após chutar rasteiro no canto esquerdo do goleiro Viáfara. Aos 36, o volante Jorge Banguero empatou a partida, numa vacilada da zaga santista. Dois minutos depois, o zagueiro Alex chutou forte na cobrança de falta e garantiu a vantagem. O goleiro Fábio Costa foi o grande destaque do time na primeira etapa. O time voltou para o segundo tempo com mais velocidade e não tomou conhecimento dos 2.600 metros da altitude colombiana. Logo aos 12 minutos, Ricardo Oliveira ampliou e dois minutos depois, Diego fez 4 a 1. O Santos permaneceu no ataque e desfilou em campo com jogadas de efeito dos habilidosos Diego e Robinho, que foram aplaudidos de pé quando substituídos pelo técnico Emerson Leão. ?Ser aplaudido pela torcida rival é sempre contagiante?, disse Diego. ?Ainda temos muito o que melhorar?, emendou o modesto Robinho. Ao final da partida, o atacante Ricardo Oliveira deu o golpe de misericórdia para a infelicidade da torcida rival que caminhava com destino à saída do estádio. O segundo compromisso do Santos na Copa Libertadores da América será contra o 12 de Outubro, dia 20 de fevereiro, na Vila Belmiro. A torcida espera o mesmo futebol que encantou os colombianos no retorno do time ao torneio sul-americano, após 19 anos. O avião que irá trazer o time de volta ao Brasil decola às 19h30. A chegada ao Aeroporto de Guarulhos está prevista para às 5h de sexta-feira. Ainda na sexta, o elenco irá fazer uma atividade, às 17h, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, visando o jogo de domingo contra a Internacional de Limeira pelo Campeonato Paulista. Ficha técnica: América de Cali: Julián Viáfara; Iván López, Luis Asprilla, Pablo Navarro e Rubén Bustos; Jorge Banguero, Fabián Vargas, James López (Leonardo Moreno) e David Ferreira; Julián Vásquez e Oscar Villarreal (Mauricio Romero). Técnico: Fernando Castro. Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex (Preto) e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego (Fabiano); Robinho (Nenê) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Gols: Léo, aos 28, Jorge Banguero, aos 36, e Alex, aos 38 do primeiro tempo. Ricardo Oliveira, aos 12 e 44, e Diego, aos 14 do segundo. Árbitro: Luis Solórzano. Cartão Amarelo: Jorge Banguero (América) e Ricardo Oliveira (Santos) Público: 10.000 pagantes Renda: Não divulgada Local: Estádio Pascual Guerrero, Cali, Colômbia.