Santos goleia Comercial: 5 a 0 O Santos goleou fácil hoje do Comercial, por 5 a 0, em sua fase de preparação para o Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. No primeiro tempo o Santos já vencia por 3 a 0, com gols de André Luís, Diego e Elano. Na segunda fase, Júlio César, de pênalti, e Robinho, num bonito gol de cobertura sobre o goleiro Wilson, completaram o placar.