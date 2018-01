Santos goleia Coritiba no Paraná Nem em seus sonhos mais deslumbrantes o técnico Emerson Leão e os jogadores do Santos imaginavam impor duas goleadas em duas partidas consecutivas fora de casa e, de quebra, voltar para a Baixada com seis pontos na bagagem. Pois foi exatamente o que aconteceu. Depois de atropelar o Bahia, em plena Fonte Nova, por 7 a 4, os santistas mostraram que continuam embalados e não tomaram conhecimento do Coritiba, desta vez no Couto Pereira. Impuseram, neste sábado à tarde, humilhante 4 a 0. E olha que se tratava de confronto direto, pois os paranaenses começaram a partida como terceiros colocados na classificação. Na verdade, a equipe, a exemplo do que aconteceu em Salvador, foi no embalo de Robinho. Mais uma vez o atacante santista desequilibrou, marcou dois gols e se tornou o nome do jogo. Para completar o leque de alegrias, Narciso finalmente entrou no campo. Aos 38 minutos do segundo tempo, Leão o colocou no lugar de Diego. Todos no estádio aplaudiram o atleta que deu lição de vida, ao superar a leucemia e voltar a jogar. E por pouco Narciso não coroou sua volta com um gol. Desperdiçou grande oportunidade aos 41 minutos. ?Espero que as pessoas encarem minha história como um exemplo a ser seguido?, afirmou o herói da tarde, o mais emocionado no final no jogo. A partida seguiu equilibrada só até os 22 minutos do primeiro tempo. Foi nesse momento que o zagueiro paranaense Ceará dominou mal a bola na lateral e a perdeu para Robinho. O atacante invadiu e chutou entre as pernas do goleiro Fernando. Pronto, a porteira estava aberta. Os donos da casa sentiram o golpe e sucumbiram à velocidade e ao toque de bola paulista. O Santos passeou. Léo, aos 35 (ainda do primeiro tempo), Robinho novamente aos 6 e André Luiz aos 23 do segundo completaram a goleada. ?Claro que estou feliz pelos gols, mas o mais importante é que o time está mostrando que consegue manter o ritmo forte", afirmou Robinho, o artilheiro da tarde em Curitiba. Com o resultado, o Santos chegou a 73 pontos e se manteve na briga pelo título. Para melhorar, ainda abriu oito pontos sobre o Coritiba, que estagnou nos 65. Os dois voltam a campo no domingo, dia 2. O Santos faz o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, enquanto os paranaenses enfrentam o São Paulo, no Morumbi.