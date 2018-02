Santos goleia de novo na Libertadores O Santos garantiu nesta terça-feira a liderança antecipada para as oitavas-de-final da Copa Libertadores, ao golear o fraco 12 de Octubre, por 4 a 1, em Ciudad Del Este, no Paraguai. Mesmo com uma derrota contra o El Nacional, a partida que resta neste turno, os santistas ficarão com a vantagem para a próxima fase. Robinho, Diego, Nenê e Ricardo Oliveira marcaram para o Santos, enquanto Monzón fez o gol paraguaio. O Santos já tinha avisado que iria jogar no desespero do 12 de Octubre, que precisava de uma vitória para continuar com chances na competição. E os jogadores aprenderam bem a lição: aos dois minutos de jogo, na segunda boa jogada do ataque santista, Robinho marcou ao penetrar livre na área e chutar cruzado, sem chances para o goleiro Derlis Gómez. Este gol logo no início da partida não estava nos planos do 12 de Octubre, que não teve alternativas e passou a sufocar o Santos. Os paraguaios encontratam a defesa santista mal posicionada em campo, mas o baixo padrão técnico de seus atacantes não permitiu que aproveitassem a vantagem. A partir dos 30 minutos, os santistas voltaram a ter o domínio do jogo e aos 37 minutos Diego ampliou a vantagem cobrando com perfeição uma falta. No segundo tempo, o Santos levou o jogo como se fosse um treino: conteve o fraco ataque do 12 de Octubre e passou a buscar o gol em rápidos contra-ataques, aproveitando que a desesperada busca do gol pelos paraguaios havia desarticulado sua defesa. Aos 33 minutos, Nenê, que acabara de entrar, se livrou de dois zagueiros e penetrou pela direita na área, marcando o gol na saída do goleiro. O 12 de Octubre marcou seu gol quatro minutos depois. Monzón recebeu dentro da área, dominou a bola no peito e chutou por cobertura na saída de Fábio Costa. Mas Ricardo Oliveira ainda não havia feito seu gol e, em mais um contra-ataque, aos 41 minutos, driblou o zagueiro, esperou Derlis Gómez sair do gol para escolher o canto esquerdo e fechar a goleada. Ficha Técnica: 12 de Octubre: Derlis Gómez; Jorge Valdez (Luis Monzón), Ignácio Rolón, Gustavo Cañete e Alfredo Amarilla; Walter Avalos, Richar Gómez, Enzo Gorniak e Raúl Arviniagaldez; Tomas González (Ezio) e Fredy Bareiro. Técnico: Daniel Raschle. Santos: Fábio Costa; Michel, André Luís, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Fabiano) e Diego (Daniel); Robinho (Nenê) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Gols: Robinho aos 2 e Diego aos 37 minutos do primeiro tempo; Nenê aos 33, Monzóm aos 37 e Ricardo Oliveira aos 41 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sergio Pezzota (ARG). Cartão amarelo: André Luís, Rolón, Bareiro, Elano e Alex. Cartão vermelho: Arviniagaldez. Local: Ciudad Del Este.