Santos goleia Mogi por 5 a 1 O Santos goleou o Mogi Mirim por 5 a 1 fora de casa e encerrou a fase de classificação do Campeonato Paulista com 29 pontos, atrás da líder Ponte Preta, que venceu o Rio Branco e chegou aos 31 pontos. Independente do resultado do clássico de amanhã entre Corinthians e São Paulo, o time da Vila Belmiro vai enfrentar a equipe de Wanderley Luxemburgo. O Mogi abriu o placar, com um gol de Jó, que recebeu um passe de Sandro Gaúcho e tocou na saída do goleiro Fábio Costa. Mas a alegria do time do interior durou pouco, pois aos 17 minutos Elano empatou para o Santos. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. Na etapa seguinte, no entanto, o Mogi não conseguiu segurar o Santos. Aos 11 minutos, Dodô colocou o Santos em vantagem. O gol tirou o poder de reação do Mogi, que deixou o adversário jogar. Aos 23 minutos, Dodô marcou um belo gol, recebendo um passe de Elano e tocando sobre o goleiro Mauro. Dez minutos depois, outro gol: na cobrança de escanteio, Marcelo Silva marcou de cabeça. E, para encerrar, aos 44 minutos Dodô marcou o quinto gol santista, de pênalti.