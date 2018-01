Santos goleia na estréia na Copinha O Santos estreou com goleada na Copa São Paulo Jr. 2005 nesta terça-feira. Fez 4 a 0 no Democrata, de Governador Valadares, e assumiu a liderança do Grupo B pelo saldo de gols, porque no outro jogo, o Botafogo-SP venceu o Vila Aurora-MT por 3 a 2.