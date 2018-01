Santos goleia no final e garante 1.º lugar no Paulistão Com uma rodada de antecedência, o Santos garantiu o primeiro lugar na primeira fase Paulistão neste domingo, com direito a goleada, ao bater fora de casa o Noroeste, em pleno Alfredo de Castilho, em Bauru, por 4 a 1. A vitória deixou a equipe santista com 47 pontos, quatro a mais que o vice-líder São Paulo - que goleou o Grêmio Barueri por 5 a 0. Apesar da derrota - a terceira em casa neste campeonato - o Noroeste se mantém firme na briga por uma vaga na semifinal do interior, com 27 pontos. Querendo liquidar a fatura logo, o Santos foi para cima e abriu o placar aos seis minutos. Tiuí recebeu na área e foi derrubado pelo goleiro Fabiano. O árbitro marcou pênalti, que Cleber Santana bateu bem e marcou. O gol deu tranqüilidade ao Santos, que pode impor o seu ritmo de jogo, tocando a bola, alternando os lados do campo e apostando nos contra-ataques, durante o restante do primeiro tempo. Vencendo e com o primeiro lugar na classificação garantido, os jogadores pendurados do Santos começaram a forçar o cartão amarelo para poderem entrar na semifinal ´zerados´. No segundo tempo, o Noroeste voltou mais alerta e poderia ter empatado o jogo aos nove, quando Márcio Gabriel passou por três marcadores, invadiu a área e bateu cruzado. Para alivio de Fábio Costa, a bola foi para fora. A insistência do Noroeste foi premiada aos 17. Leandrinho recebeu na área, trombou com a marcação, mas conseguiu chutar. Fábio Costa rebateu e na sobra, Edno ajeitou e bateu no canto para empatar o jogo. O empate acordou o Santos, que foi para cima e perdeu duas chances seguidas. A primeira com Jonas, que recebeu na área e chutou em cima da marcação, e a segunda com Pedrinho, também na área, que chutou firme, exigindo grande defesa de Fabiano. Mas o Santos mostrou que merece ser líder do Paulistão. Aos 33, Jonas fez grande passe para Tabata, que recebeu na marca do pênalti e esbanjou categoria na hora de bater encobrindo Fabiano. O Noroeste se perdeu em campo e Edno bobeou feio. Aos 36, o volante ficou parado e deu condição para que Tabata recebesse o passe de Cleber Santana, invadisse a área e rolasse para Marcos Aurélio, que entrou livre na segunda trave e só desviou para o gol. O terceiro gol desabou o Noroeste, que não conseguiu evitar a goleada. Aos 42, Tabata devolveu a gentileza e fez grande passe de cabeça para Jonas, que recebeu na pequena área e bateu cruzado para marcar 4 a 1. Na última rodada da primeira fase do Paulistão, o Santos cumpre tabela contra Juventus, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Noroeste visita o Guaratinguetá, no Dario Leite. Os dois jogos estão marcados para quarta-feira. NOROESTE 1 x 4 SANTOS Noroeste - Fabiano; Eder (Márcio Gabriel), Fábio e Bonfim; Edno, Deda, Hernani, Luciano Bebê (Bruno Campos) e Toninho; Otacílio Neto (Bruno Mineiro) e Leandrinho. Técnico: Paulo Comelli. Santos - Fábio Costa; Marcelo (Marcos Aurélio), Antônio Carlos, Leonardo e Kleber; Maldonado, Cleber Santana, Pedro e Zé Roberto (Pedrinho); Rodrigo Tiuí (Jonas) e Rodrigo Tabata. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols - Cleber Santana, aos 6 minutos do primeiro tempo. Edno, aos 17, Rodrigo Tabata, aos 33, Marcos Arélio, aos 36, Jonas, aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Claudinei Forati Silva. Cartões amarelos - Fábio, Deda, Hernani, Leandrinho, Marcelo, Zé Roberto, Rodrigo Tiuí, Pedro, Pedrinho e Leonardo Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Atualizada às 20h10