Santos goleia o Bolívar por 6 a 0 O Santos não teve dó do endividado Bolívar, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. Robinho e seus companheiros golearam a equipe boliviana por 6 a 0, assegurando o primeiro lugar no grupo 2 da Copa Libertadores e uma vaga para as oitavas-de-final. A outra equipe classificada da chave foi a equatoriana LDU, que empatou com o uruguaio Danubio por 1 a 1. Apesar da goleada, o Bolívar mostrou dignidade. Não apelou para a violência e, dentro de suas limitações, tentou parar o atual campeão brasileiro. Mas as 12 horas de viagem desde La Paz, os salários atrasados e a ameaça de greve diminuíram o entusiasmo - a delegação boliviana chegou a Santos pouco antes da partida. A Vila Belmiro teve o privilégio de assistir a mais uma atuação inspirada do Santos. Aos 2 minutos, Ricardinho tocou para Robinho, que viu Léo. O cruzamento encontrou Bóvio: 1 a 0. Robinho voltou a ser o protagonista no segundo gol. Foi atrás de uma bola perdida, driblou o adversário e sofreu a falta, que Paulo César cruzou para Ávalos: 2 a 0. A partir daí, o Santos passou a tocar a bola e deixou espaço para o Bolívar. O gorducho Gutiérrez quase surpreendeu. Zermatten ainda cobrou falta perigosa e Pachi obrigou Henao a fazer boa defesa. Mas além de ser melhor, o Santos teve sorte. Paulo César encobriu Caballero: 3 a 0. "Fui cruzar", admitiu o lateral santista. "Temos de buscar mais gols", afirmou o técnico Gallo, no intervalo. Mas o time voltou desatento. E deu duas chances ao adversário. Serviu para acordar. Tanto que, Bóvio e Robinho perderam boas oportunidades de ampliar. Mas se o ataque não conseguiu marcar, Caballero ajudou. Aos 12 minutos, Deivid tocou para Ricardinho. O chute saiu fraco, mas o goleiro do Bolívar falhou feio: 4 a 0. Coerente, Gallo colocou o time mais ainda no ataque, ao trocar o volante Bóvio pelo atacante Basílio. E deu certo. Foi de Basílio o quinto gol. Deivid ainda fez o sexto, para a alegria dos 17 mil santistas que foram à Vila Belmiro.