Santos goleia Portuguesa e lidera O Santos goleou a Portuguesa por 4 a 0, neste sábado à tarde, na Vila Belmiro, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista. O time santista tem agora 12 pontos, passando o Rio Branco, que foi derrotado nos pênaltis para o Palmeiras e ficou com um ponto a menos. A Portuguesa é terceira, com nove pontos. Desde o começo o time de Vila Belmiro tomou a iniciativa da partida. E, no primeiro chute, de fora da área, Dodô abriu o placar. O goleiro Fabiano falhou. A Portuguesa jogou sem seis titulares, Lúcio, Edson Araújo, Cléber, Mancini, Élson e Sandro Fonseca. Os substitutos não conseguiram mostrar o mesmo nível e levaram pouco perigo ao adversário. Antes do intervalo, o Santos marcou mais um. Dodô cobrou bem falta e Fabiano fez grande defesa, mas não conseguiu segurar a bola. No rebote, Deivid chutou forte para o gol. Renê Simões percebeu que seu time não criava nada e fez uma substituição. Tirou Ricardo Lopes e pôs o jovem Alex Afonso, de 18 anos,. No início da segunda etapa, a Portuguesa quase fez um gol numa boa cobrança de falta de Irênio, mas a bola bateu no travessão. Depois, só o Santos jogou. O terceiro gol era uma questão de tempo e acabou saindo aos 20 minutos. Deivid fez boa jogada pela direita e cruzou para Robert. O meia, que mais uma vez teve grande atuação, deixou a bola passar para Dodô, que não desperdiçou a oportunidade. Mesmo com a boa vantagem, o Santos não parou de atacar. Aos 32, conseguiu ampliar, com o zagueiro Galván aproveitando rebote da defesa de Fabiano a um chute de Deivid.