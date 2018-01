Santos goleia Taubaté por 4 a 1 em jogo-treino de preparação para Copa São Paulo

De olho na possibilidade de conquistar o seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após levantar a taça com os seus garotos em 1984, 2013 e 2014, o Santos goleou o Taubaté por 4 a 1, nesta quinta-feira, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. A partida serviu de preparação para a sua estreia no mais importante torneio de juniores do Brasil, marcada para a próxima quarta, contra o Floresta, às 21 horas, na Arena Barueri.

Os gols da vitória foram marcados por Léo Souza, Marquinhos Tu, Richard Luca e Higor. Após o duelo, o técnico Marcos Soares comentou o fato de que precisou promover algumas modificações na equipe sub-20 santista, tendo em vista o fato de que alguns jogadores estão lesionados e outros servindo à seleção brasileira de base.

"A gente chegou da Copa RS e mudou bastante o time. Realizamos dois jogos-treino, com o Taboão da Serra na semana passada e agora com o Taubaté. É importante, pois dá ritmo, confiança para os jogadores que estão entrando, mostrando que têm potencial, mas não vinham jogando. Eles estão entendendo o que eu quero, tendo muita mobilidade em campo, ficando bastante com a bola", afirmou o comandante, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.

"Claro que precisa melhor algumas coisas, ter atenção em certos lances, mas feliz por ver o time evoluindo bem para encarar a Copa São Paulo. Perdemos jogadores importantes, por motivo de seleção, lesão e outros, mas temos peças boas para reposição", completou o treinador do time alvinegro, que na primeira fase da Copinha ainda terá pela frente o Audax-SP e o Rio Branco, do Acre.