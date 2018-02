Santos goleia Uberaba por 5 a 2 O Santos venceu o Uberaba, por 5 a 2, em partida amistosa, nesta sexta-feira à noite, em Uberaba, Triângulo Mineiro, para um público de 26 mil pessoas. O jogo foi para apresentar a nova equipe do Uberaba, que irá disputar o Campeonato Mineiro da Série B. O Santos recebeu uma cota de R$ 50 mil. A partida foi bastante movimentada, principalmente no primeiro tempo, quando o time santista jogou completo. Até os 15 minutos, o Uberaba mostrou força e agilidade para um time montado há apenas 15 dias. Entre os destaques do "colorado", como é conhecido em Uberaba, estão Palhinha - ex-São Paulo, o goleiro Milagres, ex-América Mineiro, e Gilson Batata (União Barbarense). Até os 19 minutos do primeiro tempo a partida estava equilibrada, e numa desatenção da zaga mineira, Ricardo Oliveira fez 1 a 0 para o Santos. Gilson Batata empatou quatro minutos depois, mas um minuto após Diego deixou sua marca e fez 2 a 1 para a equipe santista. Aos 36, Renato fechou o placar do primeiro tempo: 3 a 1. Já nos acréscimos da primeira etapa o meia Robinho deu um carrinho violento por trás em Palhinha, gerando muita confusão entre os jogadores, mas recebeu apenas o cartão amarelo. Conforme já havia adiantado, o técnico Emerson Leão efetuou nove substituições para o segundo tempo. O destaque da partida continuava sendo o goleiro Milagres, até que aos 12 minutos o atacante Wellington entrou pelo meio e fez o quarto gol santista. Aos 25, Gilson Batata novamente diminuiu para o Uberaba. E já aos 47, Adiel fechou o placar: 5 a 2. Ficha Técnica: Uberaba: Milagres(Andinho); João Luiz, Emerson, Jean e Claudinho; Valmir, Moacir (Bruno) e Rodrigo (Vander); Palhinha(Pato), Gilson Batata e Rafael (Bruno Rossi). Técnico: Paulo Cesar. Santos: Fábio Costa (Júlio Sergio); Michel (Rubens Cardoso), André Luiz (Preto), Alex (Reginaldo Araújo) e Léo; Paulo Almeida, Renato (Daniel) , Diego (Wellington), e Elano (Nenê); Robinho (Douglas) e Ricardo Oliveira (Bruno). Técnico: Emerson Leão. Árbitro: Carlos Henrique Tosta. Cartão amarelo: André Luiz, Robinho, Preto, Jean, João Luiz e Palhinha. Cartão vermelho: Jean. Público: 26 mil pessoas. Local: Estádio Engenheiro João Guido, (Uberabão) em Uberaba.