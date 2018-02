Santos ignora confusão e acerta com Marcos Aurélio O Santos conseguiu nesta terça-feira fechar a contratação de mais um atacante: Marcos Aurélio, de 21 anos. Ele defendeu o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro do ano passado (fez 10 gols em 21 partidas) e deve se apresentar ao time alvinegro ainda nesta semana. O problema é que o jogador tem problemas na Justiça para sair do time paranaense. A confusão se deve ao fato de o Atlético alegar que havia acertado com o atacante a renovação de seu contrato, que acabou no dia 31 de dezembro. No começo do último mês do ano, o time rubro-negro disse ter feito valer sua preferência e acertado a compra do jogador, que pertencia ao Bragantino (20%) e a uma empresa, chamada Zemer Participações e Promotora Limitada (80%), mais 50% de direitos financeiros (outro contrato de gaveta). O valor combinado a ser pago foi 450 mil reais pelos direitos financeiros (40% de Zemer e 10% do Bragantino), em quatro parcelas mensais de R$ 112.500,00 (R$ 90.000,00 para Zemer e R$ 22.500,00 para o Bragantino). Marcos Aurélio também teria se acertado com o clube e estava tudo pronto, só dependendo da assinatura do contrato. Porém, o tempo passou e o jogador não foi mais a Curitiba. Agora, o Atlético espera que a Justiça faça cumprir a multa contratual de R$ 6.500.000,00, pois foi obrigado a se apresentar e não o fez (há uma multa diária de 5 mil reais para isso). Haverá uma nova audiência para o caso no dia 19 deste mês. Pelo lado do Santos, o contrato é de um ano, com possibilidade de renovação por mais quatro. A data de apresentação de Marcos Aurélio ao técnico Vanderlei Luxemburgo e à imprensa ainda não foi marcada. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, afirmou que o contrato do jogador foi analisado pelo departamento jurídico da FPF e da CBF e já está registrado. Marcos Aurélio chega para ser o substituto de Reinaldo, cujo contrato terminou no dia 31 de dezembro passado e está voltando para o Kashiwa Reysol, do Japão. Só falta o matador Agora fica faltando o centroavante diferenciado, que Vanderlei Luxemburgo pede desde o ano passado. Além de ainda sonhar com Nilmar, torcendo para que ele seja liberado pela Fifa, um outro nome importante passou a ser cogitado. É Vagner Love, que poderá ir para a Vila Belmiro numa troca por empréstimo por Carlinhos. O garoto, que já tem uma passagem pela Seleção principal e que no momento é um dos titulares da Sub20 que disputa o Sul-Americano no Paraguai, interessa ao CSKA, da Rússia. A primeira oferta, US$ 2,5 milhões, foi recusada, sob a alegação de que se trata de "um jovem talentoso e de grande futuro". Agora, os russos teriam aumentado a proposta para US$ 4,5 milhões. Embora o clube esteja sem dinheiro, os dirigentes santistas preferem uma troca por empréstimo de Carlinhos por Vagner Love, do que reforçar o caixa com mais de R$ 9 milhões. Ficha do jogador: Nome completo: Marcos Aurélio de Oliveira Lima Nascimento: 10/02/1984 (Cuiabá-MT) Peso: 64 kg Altura: 1,67m Clubes: Corinthians (2002-2003), União Barbarense (2004), Vila Nova-GO (2005), Ituano (2005), Bragantino (2006) e Atlético Paranaense (2006). Títulos: Campeão da Série C (União Barbarense) e Campeão Goiano (Vila Nova).