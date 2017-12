Santos ignora críticas de Nelsinho O diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, preferiu ignorar as declarações que Nelsinho Baptista deu para a Agência Estado, ontem, criticando a diretoria e os jogadores santistas. ?O treinador saiu e ele tem de dar respostas. É normal?, afirmou Lopes. O dirigente disse desconhecer a possível lista de dispensas que o presidente Marcelo Teixeira estaria planejando e que teria vazado ? deixando muitos jogadores descontentes ?, mas não descarta a hipótese dela existir. ?Estou há 40 anos no futebol e sempre ouvi falar em listas?, disse. ?E se o time não vai bem no campeonato, já tem de prever uma reestruturação.? Se Nelsinho saiu do Santos chateado e atirando para todos os lados na Vila Belmiro, Lopes preferiu não criticar o antigo treinador do time. ?O Nelsinho pegou uma turbulência aqui. Qualquer piloto de um Boeing deixaria o avião no piloto automático?, comparou. ?Ele tava de saco cheio, outro grande treinador também sairia?, declarou. ?Eu também iria embora.? Um outro fator que prejudicou o trabalho de Nelsinho no Santos, segundo Lopes, foi a sua contratação no meio do campeonato. ?Estávamos planejando que ele viesse em janeiro. Mas tivemos de adiantar as negociações?, confirmou. ?Foi tudo muito rápido.? Sobre a contratação de um novo técnico, a única coisa que Lopes garantiu é que será um nome conhecido ? e de peso. ?O Santos vai ter um grande treinador no ano que vem?, disse. ?O Brasileiro ainda está rolando e não é política do presidente iniciar as negociações agora?, afirmou, sem esconder sua preferência. ?Em primeiro lugar eu quero o Leão. Depois o Luxemburgo, o José Mourinho (do Chelsea)... e por aí vai.?