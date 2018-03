Santos ignora Estatuto do Torcedor O Estatuto do Torcedor já está em vigor, mas não foi obedecido nesta quarta-feira à noite na Vila Belmiro. Os cambistas agiram a vontade e atiraram no lixo os direitos do público de 20 mil pagantes, número divulgado no painel eletrônico do estádio. Se já não bastasse o abusivo aumento do preço dos ingressos, os torcedores que não compraram as entradas com antecedência tiveram de se sujeitar às exigências dos mais 50 cambistas que invadiram as ruas próximas ao ?Alçapão?. Os cambistas mais gananciosos ofereciam bilhetes para arquibancadas - que nas bilheterias custavam R$ 20,00 - até por R$ 80,00. Sem outra alternativa, já que as bilheterias estavam fechadas, muitos desesperadores torcedores tiveram de desembolsar o valor pedido. "O que eu posso fazer? Cheguei agora de São Paulo e quero ver a partida. O jeito é pagar e relaxar", dizia o comerciante Jacinto Josué de Oliveira, morador no bairro da Parada Ingleza, na Zona Norte de São Paulo. Não foi por falta de informação, já que os jornais informavam na terça-feira que os ingressos estavam esgotados e que as bilheterias não iriam funcionar. A diretoria também aproveitou a ocasião para explorar o torcedor. De olho nos lucros, aumentou o preço das entradas. A arquibancada, que custava R$ 15,00, passou para R$ 20,00. A numerada descoberta pulou de R$ 20,00 para R$ 40,00. A coberta passou de R$ 30,00 para R$ 60,00. Francisco Lopes, diretor de futebol do clube, num tom irõnico, tentou justificar o aumento. "Foi um aumento normal. Afinal, o jogo vale uma vaga na fase semifinal da Libertadores da América. Não é uma partida simples. É sempre assim: um show do Frank Sinatra tem de custar mais do que um show do Tiririca", disse. O argumento do cartola gozador não conseguiu convencer o torcedor Emanoel Rodrigues do Santos, da Praia Grande. "Acho isto um absurdo. É por isto que o futebol está desacreditado. O pior é que cobram um preço caro e as acomodações da Vila Belmiro não oferecem o menor conforto para os torcedores", reclamou. Judite da Silva Ramos, auxiliar de enfermagem, com ingresso na mão, também estava indignada. "Por causa desse aumento eu não vou assistir a nenhum outro jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Se o time seguir em frente na Libertadores tudo bem, se for eliminado eu não volto mais ao estádio este ano", avisava. O pior é que se caso algum torcedor quisesse reclamar de qualquer problema na Vila Belmiro com o ouvidor do estádio, exigência do Estatuto do Torcedor, podia se dar mal. O ourvidor do Santos faz parte da diretoria do clube. Trata-se de Vanir Matteo. Fica a pergunta: Será que ele tem autonomia para mudar uma ordem do presidente Marcelo Teixeira? Afinal, ele tem condições para ficar ao lado do torcedor? Mas também teve quem não deu a mínima para o aumento do preço dos ingressos. "Tudo bem, acho que o espetáculo merece. Não estou feliz com o aumento, mas também não acho que foi um absurdo. Para mim o que importa é ver o Santos jogar. E, anote aí, vamos ganhar por 3 a 0. O ex-zagueiro e técnico Joãozinho estava otimista. "Não vamos passar sufoco que passamos contra o Nacional. Acho que o Santos terá uma partida mais tranquila e vai conseguir a classificação", acreditava. Com medo que as cenas de vandalismos verificadas no jogo com o Nacional se repetissem - objetos, principalmente chinelos foram arremessados no gramado - a diretoria distribuiu folhetos na entrada do estádio exigindo civilidade dos torcedores. "Torcedor santista, não atire objetos no gramado! O Santos poderá ser penalizado por esta atitude, perdendo o direito de mandar seus jogos na Vila. Quem torce com emoção não prejudica o time de coração", dizia os prospectos.