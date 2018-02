Santos ignora maratona e passeia sobre o Sertãozinho O Santos ignorou o fato de fazer seu segundo jogo em três dias e goleou facilmente o lanterna Sertãozinho por 4 a 1, na Vila Belmiro, nesta segunda-feira, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Paulista. Jonas, Fabiano e Cléber Santana (duas vezes) marcaram para os anfitriões; Paulo Santos descontou. Mesmo poupando só dois jogadores que atuaram nos 3 a 0 sobre o São Caetano, no sábado, o time da Baixada atuou com desenvoltura e poderia ter feito disparar seu saldo de gols no Paulistão, do qual é líder isolado, com nove pontos e uma partida a mais que os concorrentes. Não seria exagero se 4 a 1 fosse o placar já do primeiro tempo. Desde o começo o Santos forçou o ataque com os dois laterais, Pedro e Kléber, para envolver a defesa adversária. Jonas fez o primeiro aos 19, de cabeça, após jogada ensaiada. Mas poderia ter anotado mais dois - num deles, recebeu um presente de Kléber e cabeceou para fora. Detalhe: estava sozinho e de frente para o gol. O Sertãozinho, apesar da timidez, chegou duas vezes com perigo. E empatou o jogo na primeira: aos 23, o veterano Alexandre deixou, com o calcanhar, Paulo Santos na cara de Fábio Costa: 1 a 1. A virada só não aconteceu porque o goleiro santista fez milagre ao espalmar cabeceio à queima-roupa de Cris. O Santos não se abateu com o empate e fez uma blitz ofensiva por cerca de 10 minutos. Foi premiado com o gol de Fabiano, no final da primeira etapa, após duas tentativas de Cléber Santana. Este, por sinal, precisou de mais duas chances para fazer o terceiro. Aos 12 minutos do segundo tempo, ele bateu pênalti sofrido por Pedro nas mãos de André Luís, que se adiantou - o árbitro mandou voltar. A segunda cobrança entrou como um foguete no meio do gol. Chute forte é a especialidade de Cléber Santana. E quem constatou de perto mais uma vez foi o pobre André Luís. Aos 23, ele viu uma bomba morrer no ângulo esquerdo: 4 a 1 Santos e artilharia do campeonato para o meia, autor de três gols. A partir daí, restou ao time da Vila administrar o resultado e se poupar do cansaço. Afinal, quinta-feira o time encara o Bragantino, fora de casa, pela terceira rodada. O Sertãozinho visita o Marília no mesmo dia. Ficha técnica: Santos 4 x 1 Sertãozinho Santos - Fábio Costa; Pedro, Ávalos, Adaílton (Antônio Carlos) e Kléber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto (Rodrigo Tabata); Jonas e Fabiano (Júnior). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Sertãozinho - André Luís; Ricardo Lopes, Erivelton, Paulo Turra e Rondinelli; Leandro Moreno, Ceará, Paulo Santos (Fabiano Souza) e Alexandre (Messias); Cris (Izaías) e Márcio Mixirica. Técnico: Nenê Belarmino. Gols - Jonas, aos 19, Paulo Santos, aos 23 minutos do primeiro tempo; Cléber Santana, aos 13 e aos 23 do segundo. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira. Cartões amarelos - Rondinelli, Adaílton. Renda - R$ 79.722,00. Público - 8,157 pagantes. Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos.