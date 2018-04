Santos ignora vantagem e promete pressionar Atlético-PR por vaga

Se tomarmos como base as últimas declarações de jogadores do Santos, o time paulista deverá pressionar o Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, no segundo jogo entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores, esquecendo a vantagem obtida na partida de ida, em Curitiba, quando venceu por 3 a 2.

Os atletas do Santos têm demonstrado muito respeito pelo time rubro-negro paranaense, que venceu os três últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro (Vasco, Avaí e Palmeiras) e detém a quarta melhor campanha como visitante na competição. Por isso, deixam claro que a estratégia será manter o DNA ofensivo do clube e aproveitar o apoio maciço do torcedor - a maior parte dos 16.500 ingressos disponibilizados já foi vendida - para confirmar a classificação à próxima fase do torneio continental.

"A postura tem que ser a mesma dos últimos jogos. São 11 jogos sem perder. Temos a vantagem, mas não temos que jogar com ela. Temos que jogar para vencer. Eles vivem bom momento, mas vamos estar atentos", afirmou o zagueiro David Braz.

O principal desfalque será Renato, que foi vetado após sentir dores na coxa direita. No entanto, o setor defensivo terá força máxima com Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca compondo o setor. Lucas Lima estará no meio de campo com a missão de armar o time. Outra novidade poderá ser a estreia do atacante Nilmar, que, após longo período inativo e fazendo um trabalho de recuperação física e técnica, foi inscrito pelo clube na Conmebol e poderá surgir no time.

Já o Atlético Paranaense, motivado pelo bom retrospecto nas partidas que disputa fora de Curitiba, pensa em surpreender o Santos e garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores - o time rubro-negro já superou Deportivo Capiatá (Paraguai), San Lorenzo (Argentina) e Universidad Católica (Chile) em cinco jogos como visitante no torneio continental.

O técnico Fabiano Soares terá em campo praticamente a sua força máxima. A exceção é o zagueiro Wanderson, expulso na partida contra a Universidad Católica, cumpre mais um jogo de suspensão, além do volante Otávio, que disputou o primeiro jogo desta fase da Libertadores, mas foi negociado com o Bordeaux, da França.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x ATLÉTICO-PR

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison (Renato), Yuri e Lucas Lima; Jonathan Copete , Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Técnico: Levir Culpi.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Rossetto, Lucho González, Guilherme, Nikão e Sidcley; e Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.

ÁRBITRO - Mauro Vigliano (Fifa/Argentina).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).