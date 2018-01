Santos inaugura a ?Vila Digital? ?Vila Digital? é o projeto que será apresentado nesta quinta-feira às 19h30 pelo Santos e que vai facilitar o acesso de sócios, conselheiros, diretores e jornalistas ao estádio Urbano Caldeira, inclusive nos dias de jogo. O novo sistema vai permitir que o associado entre para ver a partida sem precisar comprar o ingresso: para entrar, basta passar um cartão magnético pela catraca eletrônica e a conta seguirá no final do mês para a sua casa em boleto bancário. O sistema estará valendo já para a próxima partida do Santos, dia 10, contra o Guarani. Alé disso, a Telefonica instalou um sistema que permite o acesso sem fio à internet de banda larga durante os jogos. A inovação vai facilitar especialmente o trabalho dos jornalistas que fazem a cobertura jornalística do clube.