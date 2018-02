Santos inaugura novo centro para recuperação de jogadores A segunda-feira foi de festa para o Santos. Isso porque o clube inaugurou dentro do CT Rei Pelé o Cepraf (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol), que não só atenderá jogadores da equipe, como também atletas de outros times do Brasil e do exterior. A intenção é de que o centro, que possui aparelhos de última geração, tenha uma estrutura semelhante ao Reffis (Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica), do São Paulo, que é tido como referência em recuperação esportiva. "Sem dúvidas, o Cepraf é um empreendimento de muito valor. Com ele, teremos capacidade de reabilitar e prever lesões", explicou o médico do Santos, Carlos Braga. O primeiro atleta a utilizar o Cepraf foi o meia Pedrinho, que pode ser contratado pelo Santos, que estréia no Paulistão na próxima quarta-feira, contra o Barueri. "A recuperação deste jogador, do ponto de vista muscular, me surpreendeu", contou Braga. "Se tudo transcorrer como o previsto, ele poderá reforçar a equipe sem problemas." O Santos não informou o valor que foi gasto no novo centro. Além da comissão médica e física do clube, estiveram presentes na apresentação o presidente Marcelo Teixeira e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que prevê comandar um treino tático nesta tarde.