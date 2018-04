Santos inaugura novo espaço próximo ao estádio do Pacaembu

O Santos inaugurou uma nova casa para as atividades do clube em São Paulo, na avenida Pacamebu, 1897. Diferentemente da antiga subsede, fechada em janeiro, e da casa para a torcida inaugurada e fechada em 2017, o novo espaço combina o atendimento aos sócios com a busca por um ambiente de trabalho para determinados setores do clube, que serão baseados na capital paulista, embora ainda contem com funcionários na cidade litorânea. Por isso, o local recebeu o nome de “Santos Business Center”

“São Paulo é a capital econômica do País, e ter um escritório aqui facilita para alguns setores, como o comercial e o marketing. Para fazer uma reunião com um possível parceiro, seria necessário que um dos lados perdesse metade do dia indo da Vila Belmiro até São Paulo ou o contrário. Agora, estamos em boa localização na capital, podemos chegar em 15 minutos nos principais locais”, justifica o clube, por meio de sua assessoria.

Na entrada da casa, há local para atendimento ao sócio e um mostruário onde estão expostos produtos do clube e materiais esportivos da Umbro, patrocinadora do time – a compra dos itens ainda não pode ser feita no local, apenas pela internet, mas há planos para a instalação de uma loja no futuro.

Nos fundos e no andar superior, encontram-se mesas e salas para funcionários, além de escritórios para o presidente do clube e para o diretor de marketing trabalharem quando estiverem na capital paulista. Em outra sala no primeiro andar ,há espaço para reuniões, coletivas de imprensa e até transmissões de programas de rádio.

Há alguns espaços ainda não utilizados, mas ideias já apareceram para ocupá-los, como uma ilha de edição para facilitar o trabalho da SantosTV quando a equipe jogar no Pacaembu, e estoques de produtos para quando a loja for instalada no local.

ATIVIDADES

Para o torcedor, alguns eventos serão realizados no local, como palestras, saídas de caravanas e comemoração de datas festivas para ídolos do clube. A nova casa, porém, não tem intenção de ser um local para passar o “dia de jogo”, como a que foi inaugurada pela diretoria anterior no ano passado e que fica do outro lado da rua.

Segundo a assessoria, não seria possível instalar ali um espaço para a alimentação dos torcedores, o que diminuiria o apelo. “A lei de zoneamento de São Paulo não permite nada como lanchonetes ou restaurantes na Avenida Pacaembu, e associação de moradores do bairro verifica isso com rigor.”