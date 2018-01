Santos inaugura obras no CT Rei Pelé O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, irá inaugurar na manhã deste sábado, no Centro de Treinamento Rei Pelé, a primeira fase do Complexo I ?Modesto Roma? ? homenagem ao homem que comandou o clube de 1975 a 78. Uma área de 2.800m² com toda a estrutura necessária para uso dos atletas profissionais e da comissão técnica. Os destaques da obra são o moderno vestiário, com uma piscina de recuperação física ? que conta até com uma raia de 20 metros ?, e, principalmente, o centro de reabilitação avançada, que, segundo o fisiologista Cláudio Pavanelli, passa a ser o mais moderno do País ? mais até que o do São Paulo, que serve de modelo para outros clubes. É a único equipado com dois aparelhos de flexão e extensão alternados, que auxilia no fortalecimento muscular dos atletas. A obra é um sonho antigo da diretoria. O projeto existe desde 1997, mas só foi retomado quando Vanderlei Luxemburgo voltou a assumir a equipe em abril de 2004. A construção foi iniciada no começo do ano, mas o treinador trocou a Vila Belmiro pelo Real Madrid. A segunda fase do complexo, que é a construção de um hotel que servirá de concentração, com 22 suítes e mais seis quartos duplos, será entregue no fim de novembro. Serão investidos cerca de R$ 2 milhões na obra.