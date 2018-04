Santos inaugura salas de imprensa O estádio Urbano Caldeira está próximo de virar referência no futebol brasileiro. Além de ter um dos melhores gramados do futebol brasileiro, a velha Vila Belmiro se modernizou também no quesito comunicação. Só hoje, foram inauguradas duas salas de imprensa. No térreo, ao lado do vestiário, vai funcionar um avançado centro de conferência chamado Armando Gomes. No segundo andar do estádio, passará a funcionar a sala de imprensa AC Magalhães. Além dos equipamentos de última geração, o clube instalou tevê a cabo com vários minutores e um sitema on-line cabeado internamente. "Fizemos uma coisa de primeiro mundo para levar tanta porrada da imprensa", se divertiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, que acompanhou a cerimônia de inauguração, hoje pela manhã. Além das duas salas de imprensa, o vestiário principal da Vila Belmiro - que leva o nome Edson Arantes do Nascimento - foi totalmente reformulado. Os armários dos jogadores foram decorados com a foto de cada atleta. A de Robinho está ao lado da de Pelé. A modernização das instalações da Vila Belmiro fazem parte de um programa em conjunto com a prefeitura. O Santos entrou no roteiro turístico da cidade. A partir de agora, quem pagar R$ 3 para visitar o Memorial do clube, terá direito a conhecer também as instalações da Vila Belmiro: vestiário, sala de imprensa, campo, etc. Depois da inauguração de hoje, amanhã acontece o lançamento da pedra fundamental do hotel que será erguido no Centro de Treinamento Rei Pelé. A idéia da diretoria é montar uma estrutura capaz de atender a todas as necessidades do departamento de Futebol Profissional, inclusive as concentrações, que passarão a ser nas dependências do próprio CT Rei Pelé. O futuro hotel será erguido atrás do campo número 3. Depois de pronto, num prazo pouco superior a um ano, também deve entrar no roteiro turístico da cidade. Para marcar as festividades do lançamento da pedra fundamental, foi programado um jogo entre um combinado entre a diretoria do Santos e os funcionários do clube contra o time da imprensa local. Por causa do jogo, Vanderlei Luxemburgo resolveu até transferir o local do treino da equipe principal, do CT Rei Pelé para a Vila Belmiro. "Não perco esse jogo por nada. Só quero ver se as pessoas que tanto nos criticam no dia-a-dia têm um mínimo de intimidade com a bola".