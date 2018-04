Santos, incompleto, faz novo teste O Santos faz o primeiro teste do ano frente a sua torcida e problema é o que não falta para o técnico Celso Roth nesse amistoso contra o São José, às 16 horas, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Ele só poderá contar com o zagueiro Odvan em parte do jogo-treino, único reforço que chegou até agora. Robert, em tratamento de uma contusão no joelho e em discussão de seu novo contrato está fora de cogitações. Os dois não atuarão também no domingo, na estréia do time no Rio-São Paulo, contra o América-RJ. Nesta terça-feira, Celso Roth estava muito preocupado com a situação, especialmente a falta de atacantes. "A situação é preocupante, pois o time ainda está em formação e temos dificuldades até numéricas". Por isso, pede compreensão aos exigentes torcedores. "Para o torcedor que espera um título há 18 anos, não podemos pedir paciência, mas é preciso que compreenda as dificuldades e entenda que esse grupo está se esforçando ao máximo", disse o treinador. Para Roth, não dá para ficar reclamando. "Não podemos lamentar a saída dos jogadores, os atletas que não chegaram ou se machucaram no meio do caminho.? Mas lamentou. "A diretoria está se esforçando para fazer as contratações necessárias, mas está difícil." Ele sabe que "há atacantes disponíveis no mercado", mas observou que "o problema é financeiro". ESCALAÇÃO - Celso Roth não confirmou o time que começará jogando no amistoso desta quarta-feira, mas ele improvisou o lateral-esquerdo Rubens Cardoso na vaga de Robert no treino desta terça-feira. Eduardo Marques estava treinando, mas sentiu cansaço por causa de uma forte gripe e foi poupado, abrindo espaço para o treinador fazer a experiência. No ataque, Weldon perdeu a condição de titular e Roth optou pelo novato Thiago para formar a dupla com Elano. Assim, o time do Santos deverá ser o seguinte: Fábio Costa; Michel, Preto, Cléber e Léo; Paulo Almeida, Marcelo Silva, Renato e Eduardo Marques; Elano e Thiago.