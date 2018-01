Santos: indefinição na lateral-direita O lateral-direito Neném pode ter neste sábado no Mineirão sua grande chance no Santos, mas ainda não sabe se irá substituir Reginaldo Araújo, que cumprirá suspensão automática. "Fiz um trabalho de recuperação física e estou pronto para jogar", disse ele, admitindo que falta ritmo de jogo. Afinal, está há quase dois meses na Vila Belmiro e só atuou 45 minutos, ainda assim num amistoso em Cuiabá. "Neném é uma possibilidade", admite o técnico Leão, sem confirmar quem será o lateral no jogo contra o Cruzeiro. Ainda sem ritmo de jogo e sem entrosamento com os companheiros, Neném corre até o risco de não atuar, embora Leão tenha comentado que não pretende improvisar numa partida tão importante como a de sábado. Mas pode também surpreender Luxemburgo, alterando sistema de marcação e colocando em campo uma zaga formada por três homens, deslocando Elano para a função de ala pelo lado direito. A definição sobre quem será o lateral deve sair nesta sexta-feira ou até mesmo pouco antes do jogo, para dificultar a esquematização tática do Cruzeiro. Leão vai treinar a equipe de duas maneiras na manhã de sexta para decidir qual o time que entrará em campo. "Espero poder jogar", disse Neném, que também aguarda a escalação. "Já estou bem fisicamente, falta ritmo de jogo e, se surgir a oportunidade, quero agarrá-la", comentou. Neném foi contratado num momento em que Reginaldo Araújo ainda não havia se firmado na posição. Mas a chegada de um outro jogador da posição fez com que o titular despertasse. Depois de mais uma boa partida na quarta-feira, contra o São Caetano, o técnico Leão comentou que "Reginaldo não pode ser comparado ao Carlos Alberto Torres, mas podemos dizer que é um bom marcador, está ajudando na medida do possível o ataque e, por isso, é o titular".