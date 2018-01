Santos inicia amanhã pré-temporada O Santos inicia neste domingo a pré-temporada em Jarinu e, mais uma vez, o time não estará completo. Além de Robert, Alberto e Maurinho, que deixaram o clube, Léo permanecerá em Santos para tentar a renovação de seu contrato. Desta vez, o trabalho será curto, já que a estréia no Campeonato Paulista vai acontecer dia 25, mas isso não preocupa o técnico Leão. "Antes, nós não tínhamos uma equipe, agora ela está formada e precisa ser aperfeiçoada, algumas peças têm de ser repostas e essa é nossa maior preocupação". Os jogadores deverão deixar o Centro de Treinamento Rei Pelé às 16 horas de amanhã e permanecerão em Jarinu até a véspera do jogo contra o Santo André, dia 25, a primeira partida pelo Paulista. Durante esta semana, participaram de treinos físicos e fizeram avaliação física em Santos e ontem folgaram. Depois de ter sido submetido a novos exames, o meia Diego foi liberado para os exercícios físicos e corre diariamente junto com Robinho em volta do campo. Ele confessa que está ansioso em participar de um coletivo, em retomar o contato com a bola, já que ficou em tratamento da lesão na coxa esquerda desde a final do Brasileiro, quando saiu nos primeiros minutos do jogo. "Estou com muita saudade, muita vontade de atuar, mesmo que seja no coletivo e creio que retomo os treinos com a bola esta semana, em Jarinu". Pensa, porém, mais à frente. "Os treinamentos têm sido fortes e é bom que seja assim, pois quero recuperar meu condicionamento o mais rápido possível para fazer uma boa estréia no Paulista".