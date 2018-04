Santos inicia apresentação de Leandro Damião com vídeo nas redes sociais

SÃO PAULO - A apresentação de Leandro Damião no Santos teve um aperitivo na noite desta segunda-feira, no perfil oficial do clube no Instagram. O atacante protagonizou um vídeo de 12 segundos em que anuncia a chegada à Baixada Santista e repete o gesto que se tornou sua marca registrada nas comemorações dos gols, os dedos posicionados acima dos lábios imitando o "bigode grosso". O atacante também dá um recado. "Em 2014, estou chegando. Pra cima deles, Santos!", afirma.

Em outra rede social, o atacante não escondeu a ansiedade de ser apresentado como novo reforço do Santos. "Quinta-feira é a apresentação oficial no Santos Futebol Clube. Grande expectativa de iniciar logo os trabalhos nesse grande e vitorioso clube", diz Leandro Damião.

A apresentação de Damião será realizada em uma casa de eventos no Centro Histórico de Santos em um espaço restaurado de um antigo depósito de café construído na década de 20. Contratado por € 13 milhões (cerca de R$ 41,6 milhões), o atacante superou o meia argentino Montillo e se tornou o reforço mais caro da história do Peixe. Damião será titular ao lado de Thiago Ribeiro ou Eduardo Vargas - a diretoria aguarda a definição do negócio com o atacante chileno para esta terça-feira.