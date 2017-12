Santos inicia corrida contra o tempo O técnico Vanderlei Luxemburgo espera que ainda dê tempo de o Santos ser campeão brasileiro. O time já não depende mais só de seu futebol para essa conquista, tem de ganhar todos os jogos e torcer por um tropeço do Atlético-PR. Mesmo com os desfalques de Paulo César, Elano (em tratamento médico) e Preto Casagrande (suspenso) ele exige a vitória em Paysandu domingo em Belém. "O problema é que o campeonato está no final (faltam apenas quatro rodadas) e fica difícil recuperar um resultado ruim. Mas vamos lá para ganhar, sabendo que o Paysandu precisa do resultado". Por conta disso, ele comentou: "tomara que dê tempo, porque agora temos de ganhar os quatro jogos e estamos acelerando nosso trabalho visando isso". Sua tática é concentrar os jogadores só para os seus jogos, deixando o Atlético-PR de lado. "Temos de direcionar todo o potencial para o nosso jogo e, se a atenção for desviada, vai faltar alguma coisa". Luxemburgo quer empenho total dos jogadores. "Se faltar essa alguma coisa, é porque o Atlético foi mais competente". Destacou, porém, a vantagem que o clube paranaense leva e voltou a criticar a Copa Sul-Americana. "O time do Levir teve seis semanas para se preparar e se recuperar e isso é muito importante para a recuperação dos jogadores", comentou, lembrando que o rival tem conseguido os resultados no final das partidas. "Isso é fruto da preparação". O discurso de Luxemburgo foi bem assimilado pelo grupo. Zé Elias comenta que o time "tem de ganhar esses quatro jogos, torcer para o Atlético tropeçar, mas primeiro temos que fazer o nosso papel pois se não ganharmos a partida, de nada vai adiantar". Ele preferia disputar mais jogos na Vila Belmiro, que foi interditada por três partidas e será reaberta só na última rodada do campeonato. "É melhor jogar em casa, mas time que aspira o título não pode escolher onde jogar", disse ele, lembrando que os locais em que o time tem mandado os jogos têm recebido grande número de torcedores. Para o jogo de domingo em Belém, Zé Elias cita duas dificuldades adicionais: o calor e a umidade, "que são impressionantes", segundo ele. "Repito que pretendemos ser campeões e temos de passar por cima de todas as dificuldades que estão surgindo". Como o Paysandu luta para não cair, o volante santista acredita que seu time tenha de ter "além da paciência, inteligência porque essas equipes jogam fechadas e procuram o contra-ataque. Por isso, temos de atacar e ficar bem atentos para não haver surpresa". Jogar com inteligência e cautela é também a receita do goleiro Mauro. "Eles estão mais acostumados a jogar na alta temperatura e o campo é de grandes dimensões. Temos de ser inteligentes, pois se formos no desespero, haverá o desgaste e saber que temos os 90 minutos para conseguir o resultado positivo". Nos últimos jogos, Luxemburgo tem escalado o time no esquema 3-5-2 e o goleiro comenta que "a parte defensiva melhora muito e dificilmente o ataque adversário consegue penetrar", disse ele, ressaltando que a equipe não perdeu o poderio ofensivo nessa nova formulação. "Os laterais e os meias chegam juntamente com os atacantes e criamos muitas chances de gol em todas as partidas". ROBINHO - Nesta quarta-feira, Robinho voltou a treinar com o grupo, mas manteve o silêncio só quebrado na entrevista de terça-feira, em que desmentiu que tivesse assinado qualquer documento com o Real Madrid. Ele não viajará sexta-feira para Belém e só voltará a jogar pelo Santos quando o seqüestro de sua mãe, Marina Silva de Souza, for resolvido.