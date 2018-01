Santos inicia hoje viagem à Bolívia Animado com a grande vitória sobre o Corinthians por 3 a 0 no domingo, o Santos começa nesta segunda-feira a viagem à Bolívia. Os jogadores se apresentam à tarde, viajam para a capital e na terça-feira seguem para Santa Cruz de La Sierra. Só na quarta-feira irão a La Paz, em vôo fretado, e chegarão poucas horas antes da partida contra o Bolívar, na estréia do time da Vila Belmiro na Copa Libertadores da América 2005.