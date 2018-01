Santos inocenta o São Paulo de sabotagem no gramado O São Paulo não teve culpa pelo alagamento do gramado do Morumbi durante o primeiro tempo do jogo de domingo, entre Santos e Bragantino, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Foi a essa conclusão que chegaram os dirigentes santistas após consultarem os técnicos responsáveis pelo serviço de manutenção do sistema de drenagem do gramado da Vila Belmiro, nesta segunda-feira à tarde. No dia seguinte às insinuações de Vanderlei Luxemburgo e de alguns de seus jogadores de que o São Paulo poderia ter fechado comportas do sistema drenagem, ?com a intenção de prejudicar o desempenho da equipe mais técnica?, descobriu-se que as suspeitas foram infundadas. A primeira constatação foi que os sistemas de drenagem do Morumbi e da Vila Belmiro são diferentes. O do estádio do São Paulo é antigo, de argila, e funciona com bomba de sucção, enquanto o da Vila Belmiro é de areia e computadorizado. O motivo do lento escoamento da água acumulada no campo do Morumbi foi o acúmulo de sujeira na bomba de sucção, em razão dos recentes shows das bandas Pink Floyd e Aerosmith no estádio, e da impossibilidade de ser realizada a manutenção da bomba entre as chuvas do sábado e do domingo. Com isso, a retirada da água do gramado se tornou mais lenta, conforme explicou a assessoria de imprensa do Santos, com base nas informações recebidas da empresa responsável pelo sistema de drenagem do gramado da Vila.