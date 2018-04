Santos inscreve cinco atacantes e dá camisa 9 a Keirrison na Libertadores

SANTOS - O Santos divulgou neste domingo uma lista de 25 jogadores inscritos na Copa Libertadores da América, na qual o time estreia na próxima terça-feira, contra o Deportivo Táchira, às 22h45 (de Brasília), em San Cristóbal, na Venezuela. O grupo escolhido pelo técnico Adilson Batista conta com cinco atacantes: Keirrison, Neymar, Maikon Leite, Diogo e Zé Eduardo.

Entre os escolhidos, Zé Eduardo hoje aparece como favorito para fazer dupla com o titular absoluto Neymar no ataque. Apesar disso, Keirrison foi inscrito com a camisa 9, enquanto Zé Eduardo ganhou a 20, Maikon Leite a 17 e Diogo a 19.

A lista elaborada pelo treinador não traz nenhuma grande novidade e 16 dos 25 jogadores inscritos embarcaram no último sábado para a Venezuela. São eles: os goleiros Rafael e Aranha; os zagueiros Edu Dracena, Durval e Bruno Rodrigo; os laterais Léo e Pará; os volantes Arouca, Adriano e Possebon; os meias Elano e Róbson; e os atacantes Diogo, Keirrison, Maikon Leite e Zé Eduardo.

Neymar, o meia Alan Patrick e os laterais Alex Sandro e Danilo, que defenderam a seleção brasileira no Sul-Americano da categoria, encerrado neste domingo, no Peru, com o Brasil sendo campeão, irão se integrar ao grupo em Caracas para poder ficar à disposição para a estreia da Libertadores.

Entre os 25 inscritos, Elano e Léo voltarão a disputar uma Libertadores pelo Santos depois de terem sido vice-campeões do torneio continental em 2003, quando a equipe da Vila Belmiro foi derrotada pelo Boca Juniors na decisão.

Ao eleger seus 25 escolhidos, Adilson optou por deixar de fora da lista o meia Felipe Anderson, de apenas 17 anos, que fez um belo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Noroeste, na última sexta-feira, na Vila Belmiro. O treinador preferiu dar chance a Robson e Alan Patrick no setor de meio-campo, que conta com os titulares Elano e Paulo Henrique Ganso, esse em fase final de recuperação de cirurgia no joelho.

Titular do Santos no ano passado, o goleiro Felipe também ficou fora da lista de inscritos de Adilson para primeira fase da Libertadores, já que o jogador se recupera de uma cirurgia no joelho, realizada em outubro, e a previsão é a de que ele volte aos gramados apenas em abril.

Confira os inscritos e a numeração dos jogadores dos Santos na Libertadores:

Goleiros

1 - Rafael

12 - Aranha

24 - Vladimir

Zagueiros

2 - Edu Dracena

6 - Durval

13 - Bruno Aguiar

14 - Bruno Rodrigo

Laterais

3 - Léo

4 - Jonathan

16 - Alex Sandro

21 - Pará

22 - Danilo

Volantes

5 - Arouca

7 - Charles

15 - Adriano

18 - Possebon

Meias

8 - Elano

10 - PH Ganso

23 - Robson

25 - Alan Patrick

Atacantes

9 - Keirrison

11 - Neymar

17 - Maikon Leite

19 - Diogo

20 - Zé Eduardo