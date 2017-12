Santos investe na garotada em Brasília O Santos vai trocar mais uma vez a experiência de seus principais jogadores pela vontade de se firmar dos jovens atletas e, assim, Luizão e Basílio nem viajaram nesta sexta-feira para Brasília, onde o time enfrentará, às 18h10 deste sábado, o Brasiliense, enquanto Giovanni ficará no banco. Nelsinho Baptista não confirmou a equipe, mas deverá manter praticamente a mesma que empatou contra o Paraná. A má situação do time não deve ser motivo de desânimo para os jogadores, na opinião de Nelsinho Baptista. ?Nós temos de pensar como profissionais, não terminamos nosso trabalho e temos de estar sempre motivados para conseguir os resultados para o clube e para cuidar de nossa imagem?. O treinador explicou que a escalação dos jovens proporciona a possibilidade de eles serem observados já com vistas ao trabalho do ano que vem. ?Dentro do que observamos na equipe sub-20, esses jogadores chamaram a atenção e existem outros que estão disputando o campeonato?, explicou. Além disso, estão ganhando experiência atuando ao lado de jogadores mais experientes. Para colocar Giovanni na reserva, Nelsinho Baptista chamou o meia Giovanni, o maior ídolo atual da torcida, para uma conversa. ?Nós tivemos uma conversa e ele entendeu perfeitamente. É um jogador que todos reconhecem sua capacidade e que é útil e vai ser muito útil ainda?. Já o centroavante Luizão nem vai ficar no banco de reservas, o que aumenta as especulações de que estaria pedindo a rescisão de seu contrato, que vai até o final do ano que vem. O treinador explicou que o atleta havia pedido dispensa na última quarta para resolver um problema particular no Rio de Janeiro. O não aproveitamento do experiente centroavante faz parte do esquema de lançar novos jogadores. ?Nós estamos aproveitando os jovens e temos um atacante, o Rivaldo, em que vejo uma qualidade e estou levando-o para o banco. Dentro das necessidades, poderemos ter esse jogador que demonstra uma boa qualidade técnica?. Futuro - Nelsinho Baptista não se considera pressionado, apesar dos maus resultados. Esclareceu que, com o lançamento dos jovens atletas, não descartou a necessidade de vitórias. ?É uma boa oportunidade para observar os novos jogadores e vamos enfrentar o Brasiliense, uma equipe que está numa situação matemática muito difícil, mas que tem atletas que já tiveram seus dias de glória nos grandes times brasileiros?. Quanto ao seu futuro no clube, que passará por eleição da nova diretoria no começo de dezembro, disse que está tranqüilo e que seu contrato não prevê multa em caso de rescisão contratual. ?Eu tenho um trabalho com o Santos e, independente de qualquer coisa, tenho de fazer um planejamento para que o ano de 2006 seja melhor?, disse Nelsinho, ressaltando que, como treinador, já está acostumado a esse tipo de comentário.