Santos já acertou os primeiros reforços Com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, o Santos confirmou quais devem ser os primeiros reforços do clube para a temporada 2006. O goleiro Fábio Costa, o lateral-direito Neto e o volante Fabinho já acertaram tudo, enquanto outros estão perto do acordo. O próprio Luxemburgo admitiu que está tudo certo para a volta do goleiro Fábio Costa, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians neste ano. Com Neto, do Paraná, e Fabinho, do Cerezo Osaka (Japão), a diretoria do Santos já tem pré-contratos, que se tornarão vínculos definitivos assim que os compromissos dos dois com seus clubes se encerrarem, no dia 31 de dezembro. Luxemburgo não teve participação na dispensa de oito jogadores, como Henao e Paulo César, ocorrida na semana passada. A decisão foi da diretoria do clube. Por isso, é bem provável que outros sejam liberados na primeira semana de janeiro, quando o treinador começa a trabalhar de forma efetiva. ?Um clube é como uma empresa. Funcionários saem e outros vêm para seus lugares. É normal. Depende da confiança de quem comanda?, explicou Luxemburgo. Sem citar nomes, o treinador disse ainda: ?Há muitos grandes jogadores que se consagram por aí, mas não conseguem repetir o êxito em outro clube. É normal, é coisa de ciclo encerrado.? Ele não disse, mas tudo indica que estivesse se referindo ao atacante Luizão, com contrato até o dia 31. Já o meia Giovanni, também veterano, fica. ?Ele é um ídolo do clube?, justificou Norberto Moreira, o vice-presidente do Santos. A chegada de um novo Fabinho pode ser determinante na saída de Fabinho, também volante, que está há duas temporadas pelo Santos. Seu contrato também acaba no fim do ano e ele ainda não foi chamado para tratar da renovação. ?O Luxemburgo ainda não se posicionou sobre isso?, revelou Norberto Moreira. Outros nomes - Além dos três reforços garantidos, o dirigente admitiu conversas com mais três: o zagueiro André Dias, do Goiás, o meia Jadson, do Shaktar Donetsk (Ucrânia), e o atacante Luís Fabiano, do Sevilla (Espanha). Desses, a contratação mais difícil é a de Luís Fabiano. O Santos quer o empréstimo, mas o clube espanhol só libera o atacante em definitivo. ?Os valores são muito altos. Temos de conversar com o Luxemburgo para ver se vale a pena?, contou Norberto Moreira. Com Jadson, a meta também é conseguir um empréstimo. O jogador não vem atuando como titular no time ucraniano ? é reserva do ex-santista Elano. Já André Dias, considerado um dos melhores zagueiros do último Brasileiro, tem longo contrato a cumprir (até o fim de 2008) com o Goiás, que disputará a próxima Libertadores. Por isso, os goianos não estão propensos a liberá-lo. Mas o Santos, com Luxemburgo e o dinheiro da venda de Robinho, irá insistir. Já a renovação do meia Ricardinho pode se dar até sexta-feira, segundo Norberto Moreira. ?Fizemos nossa proposta e estamos aguardando uma resposta nas próximas 24 ou 48 horas. Pode ser positiva, pode ser negativa. Não sabemos ainda?, afirmou o dirigente santista.