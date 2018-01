Santos já acha difícil ter Luxemburgo O Santos continua insistindo na contratação do técnico Vanderley Luxemburgo, mas o diretor de futebol Francisco Lopes, acredita que será muito difícil o treinador voltar a dirigir um time brasileiro. ? Só em Portugal ele tem dois convites e acredito que deva continuar na europa.? Por outro lado, a reunião que haveria hoje entre o procurador de Ricardinho e a diretoria do Santos, foi cancelada, em razão de compromissos eleitorais do presidente Marcelo Teixeira, que concorre à reeleição na eleição marcada para sábado. As coisas só deverão começar a se definir depois da eleição, até mesmo por uma questão ética, já que não teria sentido contratar às vésperas do pleito? continuou o dirigente. Francisco Lopes elogiou o trabalho de Muricy Ramalho frente ao Internacional.? Ele evoluiu bastante como treinador e é o verdadeiro campeão brasileiro deste ano, já que o campeonato foi dirigido pelos dois melhores jogadores da temporada: Luiz Sveiter e Marcio Rezende de Freitas. Eles decidiram a competição?. Com as dificuldades na contratação de Luxemburgo, Muricy é o nome mais cotado para dirigir o Santos em 2006. A possibilidade de Luxemburgo assumir o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo é grande e isso também está sendo levado em conta pelos dirigentes santistas. ? Os dois melhores treinadores estão no Brasil, são Luxemburgo e Leão e, como Leão já disse que enquanto Ricardo Teixeira estiver na CBF, não volta ao selecionado, a chance de Luxemburgo é muito grande?, disse Francisco Lopes. RICARDINHO - As negociações para a renovação de contrato de Ricardinho estão paradas, mas o Santos manifestou interesse em continuar com o jogador em 2006. A reunião de hoje foi adiada para a semana que vem, quando poderá ser fechado o acordo. O jogador tem manifestado a dirigentes, sua intenção de permanecer na cidade, onde sua família está bem entrosada, além da possibilidade, ainda que remota, de se reencontrar com Luxemburgo. ?Parece que ele não tem proposta do exterior e quando da saída do Luxemburgo do Real Madri, ficamos mais aliviados, por que o Ricardinho é um jogador da confiança desse técnico?, disse Francisco Lopes. Segundo ele, Ricardinho comentou que, se permanecer no Brasil, sua intenção é continuar jogando pelo Santos.