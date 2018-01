Santos já começa a pensar no Guarani A maratona do Santos prossegue neste sábado, quando enfrenta o Guarani pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vitória sobre o Independiente por 1 a 0 na noite de quarta-feira, os santistas cuidaram hoje de se poupar para o jogo em Campinas. "É normal que a gente esteja cansado, pois estamos tendo uma partida em cima da outra e já temos esse jogo contra o Guarani, que precisamos vencer para continuar entre os primeiros colocados", disse o meia Elano. Mesmo sem contar com seus jogadores no melhor do condicionamento físico, Leão conta com outro bom resultado, para aproveitar a boa fase. "Estamos há 11 jogos invictos na Libertadores e entre os primeiros colocados do Brasileiro e será muito bom para o time manter essa rotina de vitórias", disse o treinador. Para enfrentar o Bugre, os santistas não terão o zagueiro Alex e o atacante Fabiano, que cumprirão suspensão automática. Leão definirá os substitutos no coletivo desta sexta-feira, podendo contar com André Luís ou Preto na zaga. Já no ataque, as opções são maiores: poderá manter Nenê na equipe, principalmente depois do gol marcado contra o Independiente, mas tem ainda William e Douglas para substituir Fabiano. LIBERTADORES - Um empate contra o Independiente dia 28 garante a vaga do Santos para a final da Toyota Libertadores da América, mas o técnico Leão já avisou: "vamos jogar para vencer". O treinador santista assistiu às duas partidas do adversário contra o Grêmio e destacou que teve mérito no empate (2 a 2) no Olímpico, "mas mereceram perder em casa". O que Leão não gostou foi a violência dos jogadores do Independiente e a da complacência do árbitro paraguaio Carlos Amarilla. "Depois do jogo ele comentou comigo que o jogo tinha sido uma beleza, mas não estou acostumado com esse tipo de beleza", disse o técnico. Ele está satisfeito com o rendimento de seu time, invicto na Libertadores, e chegou a comentar que "só se der um terremoto o Santos não chega na final da final". Quanto a jogar no estádio do adversário, não vê problemas: "estamos nos reeducando cada vez mais para em qualquer campo e o time tem provando que está conseguindo isso". Para o jogo de volta contra o Independiente, o Santos poderá contar com Ricardo Oliveira, mas Leão prefere ser cauteloso e aguardar mais. Destacou que o jogador tem trabalhado bem na bicicleta e na esteira e vai para o campo na semana que vem. "É preciso ter tranqüilidade para não forçá-lo, pois isso pode comprometer o trabalho que vem sendo realizado e prejudicá-lo".