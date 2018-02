Santos já está de olho em Gil Na sala de entrevistas da Vila Belmiro, após o jogo de hoje, surgiram comentários de que o destino de Gil será a Vila Belmiro. O atacante corintiano teria entrado em rota de colisão com os dirigentes da MSI, por não querer ir para o futebol russo, e no meio do ano já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube porque no final do ano terminará o seu contrato e se tornará livre. Há informação de que dirigentes do Santos já teriam mantido entendimentos com o Gil e com o seu procurador, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi.