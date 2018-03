Santos já faz planos para Leandro Machado Basílio ou Robgol? Essa costumeira dúvida que acompanhou o Santos nas últimas partidas pode ganhar um novo ingrediente nas partidas da Libertadores da América. É que a documentação do centroavante Leandro Machado já está regularizada e o jogador poderá ser inscrito para a próxima fase do torneio latino. Essa foi a boa notícia de hoje na Vila Belmiro, que aguarda a reapresentação dos jogadores terça-feira para medir o tamanho do estrago provocado pela desclassificação no Paulista. Os três dias de folga deverão servir não só para relaxar fisicamente os atletas, mas também para desarmar os espíritos que ficaram acirrados nos desastre de sábado, quando o time amargou uma derrota por goleada pelo São Caetano e completou 20 anos sem ganhar um Campeonato Paulista. Além de Diego, que cobrou de Leão a substituição no segundo tempo - a oitava em 13 jogos - e recebeu o troco imediatamente, há um outro ponto a ser esclarecido na reapresentação: o treinador substituiu André Luís no último minuto de jogo por Alcides, quando seu time já estava batido, gesto interpretado como castigo ao zagueiro. Com a desclassificação no Paulista, o Santos irá se concentrar na disputa da Libertadores da América para salvar o primeiro semestre. O título levará o time ao Japão para disputar o Mundial e essa será a prioridade. O próximo jogo é dia 14 contra o Jorge Wilstermann e não há o que preocupar porque a liderança do grupo foi garantida por antecipação. No dia 21, o time estréia no Brasileiro contra o Paraná. Ataque - O Santos terá seu ataque reforçado na próxima fase da Libertadores pelo centroavante Leandro Machado, que vem treinando junto com o grupo enquanto aguarda a regularização dos seus documentos. A diretoria informou hoje que a Federação Mexicana de Futebol já encaminhou a liberação do atleta. Leandro Machado não era o goleador dos sonhos do técnico Leão, que desde a saída de Ricardo Oliveira no ano passado vem pedindo a contratação de um substituto. Com a dificuldade em contratar um centroavante de peso diante da rígida política salarial do clube, os santistas acertaram com Robgol, mas o resultado obtido pelo atleta foi muito abaixo do esperado. Como Basílio não é um centroavante de ofício, a briga pelo comando do ataque ficará entre Robgol e Leandro Machado, que terá três meses para mostrar seu futebol. Caso seja aprovado, poderá ter seu contrato renovado até o final do ano. Ele participa de todos os treinamentos e revela que está pronto para jogar, em termos físicos. Vai aos poucos adquirindo o entrosamento com o grupo entende que falta ritmo de jogo. Mesmo com a chegada de Leandro Machado, Leão quer mais jogadores. Mesmo porque poderá perder atletas importantes em julho, entre eles Diego, Renato, Alex e Paulo Almeida.