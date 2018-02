Santos já pensa no título brasileiro As três vitórias consecutivas, pedidas por Luxemburgo ao grupo de jogadores do Santos, despertaram novamente a sede de título da equipe. "Estamos voltando a jogar o mesmo futebol de 2002 e com esse espírito, estamos lutando para sermos campeões", avisou o atacante Robinho. O primeiro objetivo do treinador foi conseguido e tercá-feira o time começa os preparativos para o clássico de domingo contra o Corinthians, o maior rival dos santistas. O Santos vem recuperando posições na tabela e está a seis pontos de empatar na liderança. Segundo as metas estabelecidas pelo treinador, ficar entre os quatro primeiros colocados - o que garante uma vaga na Libertadores - é o próximo passo e, a partir daí, toda concentração será na busca do título. Luxemburgo comentou que o Brasileiro deste ano está diferente do disputado ano passado. "Os outros times descobriram o campeonato, se prepararam mais e, por isso, está embolado". Na opinião do treinador, as diferenças irão aparecer do meio para o fim da competição e seu time está no caminho certo, apresentando constante aumento de produção. "Ainda falta alguma coisa para a gente, mas o Santos está tendo a característica de time que tem de brigar pelo título e essa é a obrigação da equipe". Mesmo com a vitória sobre o Guarani por 2 a 1, Luxemburgo fez reparos à atuação dos santistas. "Faltou qualidade na saída da bola e é preciso direcioná-la melhor quando a roubamos", disse. Ele viu seus atletas jogando num toque só e também comentou: "eles são velozes e têm muita técnica, mas acho que essa coisa de dar velocidade em demasia precisa de cuidado. O acerto do passe torna o jogo mais rápido e também possibilita mais erros. É preferível dominar e procurar o jogo". Luxemburgo disse que vai manter Preto Casagrande como segundo volante, destacou o futebol de Elano, que substituiu Diego, mas não tem ainda o time definido para o clássico de domingo contra o Corinthians, outra partida que será disputada na Capital. O que o treinador quer é que a torcida ajude mais o time e não fique pedindo a entrada de jogadores durante a partida. "A gente traz o jogo para cá para o torcedor ficar mais perto do time e quando o adversário aperta, ela começa a gritar o nome do jogador que está fora, quer isso ou aquilo. Não tem razão de ser e o torcedor tem de incentivar". Luxemburgo entende quando os torcedores protestam nas partidas em que a equipe não está se empenhando em campo. "Mas no domingo não vi essa necessidade".