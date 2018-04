Santos já quer renovar com Luxemburgo O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou nesta quarta-feira que pretende antecipar a renovação do contrato de Vanderlei Luxemburgo já no mês que vem e que o treinador demonstrou vontade de permanecer na Vila Belmiro - seu compromisso vai até o final do Brasileiro. Ele está tranqüilo também com a situação de Robinho, que tem contrato com o clube até 2007, e confirmou as propostas do futebol europeu pelo zagueiro André Luís. "Está havendo proposta do exterior e estudamos junto com seu procurador da hipótese de negociá-lo no fim do ano", contou Marcelo Teixeira, ao comentar a situação de André Luís. Assim, o atleta continua no Santos pelo menos até o final de seu contrato, em dezembro. Depois disso, seu destino deve ser mesmo o Benfica, de Portugal. Marcelo Teixeira abriu a campanha de recadastramento dos sócios do Santos e garantiu que vai lutar pela permanência de Robinho na Vila. "Queríamos também que o Diego ficasse, mas nós sabemos que há um limite, que é a vontade do jogador de jogar no exterior", explicou. Mas o dirigente acha que a situação dos dois atletas é diferente. "Não é o caso de Robinho, porque ele tem prazer em jogar pelo Santos, está feliz e estamos vendo a vibração e evolução de seu futebol. Portanto, estamos esperançosos de que Robinho permaneça mais tempo no Santos", afirmou. Com relação a Gamarra, que era pretendido pelo Santos mas acabou renovando com a Inter de Milão por falta de acordo financeiro, Marcelo Teixeira confirmou que a pedida do zagueiro paraguaio era muito superior ao teto salarial do clube. Apesar de Gamarra não ter fechado negócio, o presidente revelou que não pretende procurar outro reforço para o time. "O Santos tem um grupo muito forte em qualidade e quantidade e não acredito que teremos novas contratações", avisou.