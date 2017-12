Santos joga com obrigação de vencer O Santos busca neste domingo em Campinas a sua sexta vitória consecutiva, condição única para que continue a ter chances de chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Diego cumpriu suspensão automática e volta à equipe, que terá outra novidade: a entrada do goleiro Júlio Sérgio no lugar de Fábio Costa, que se contundiu e foi vetado pelos médicos. "Estamos jogando com o objetivo único de vencer", disse o técnico Leão, que ressaltou os 20 gols marcados em cinco jogos "sem um centroavante de ofício" como prova de que a movimentação de seus jogadores tem sido muito boa. "Vamos para Campinas sabendo o problema do adversário, mas também o nosso e essa consciência nos dá condição de jogar de maneira definida". Faltando cinco rodadas para o término do campeonato, Leão admite que o título está mais próximo do Cruzeiro "pela proximidade do final, mas isso não é definitivo". Ele acha que, numa comparação das últimas partidas dos dois times que disputam o título, o seu leva vantagem, o que "deixa uma apreensão no ar para os jogadores do Cruzeiro", disse ele, ressaltando que a equipe mineira tem qualidade. Um ponto positivo destacado pelo treinador santista é que nas duas pontas do Brasileiro está havendo disputa. "Um campeonato tão longo como esse e sua regra de pontos corridos estão salvos, pois o campeão ainda não está definido, nem os times que serão rebaixados". O lateral-esquerdo Léo foi poupado dos treinos mas tem presença garantida no jogo deste domingo. "Foi uma pancada que provocou uma dor muito forte, mas nada que comprometa", comentou. O desespero do adversário pode tornar o jogo mais difícil, na opinião do atleta. "Se quisermos continuar sonhando com o bicampeonato, temos que vencer e, para isso, é preciso ter o mesmo comportamento que estamos tendo nos últimos jogos". Robinho também considera o jogo em Campinas difícil, mas acha que o Santos só pode pensar em vencer o adversário. "Temos que continuar fazendo nossa parte, que é vencer as partidas e ainda esperar por tropeços do Cruzeiro que acho que irão acontecer", disse. Ele deu o passe para Fabiano marcar o terceiro gol contra o Vitória, mas não marcou nessa partida. "Agora quero ver se compenso e marco dois na Ponte Preta", comentou, sempre descontraído. O goleiro Júlio Sérgio volta ao gol santista, substituindo Fábio Costa que teve uma contusão no adutor da coxa direita. Ele também espera um jogo complicado, "pois a Ponte é um time muito forte, especialmente quando joga no Moisés Lucarelli, mas o Santos tem condição de realizar outra boa partida e sair de lá com mais uma vitória".