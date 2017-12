Santos joga contra horário e calor O técnico Vanderlei Luxemburgo elegeu os dois maiores adversários do Santos na partida contra o Paysandu neste domingo à tarde no domingo: o horário, 15 horas no Pará (16h de Brasília), e o forte calor. Ele reconhece que o time paraense vai saber explorar essas duas vantagens, além de ter ao seu lado uma torcida fanática e que grita o tempo todo incentivando o time da casa. A fórmula contra tudo isso é muita calma para saber trabalhar a bola e chegar ao gol adversário. "É um jogo decisivo para as pretensões do clube em chegar ao título nacional", disse Luxemburgo, pedindo aos jogadores "muita seriedade" dentro de campo. Essa preocupação foi por ele diversas vezes manifestada durante o treino em Belém. Os jogadores de meio-campo chegaram a ser advertidos até de forma ríspida pelo treinador. "Tem que jogar feio quando for preciso, se não os caras vem para cima da gente", orientou Luxemburgo. O conselho: o time não pode nem deve "jogar bonitinho". O esquema para a partida será o 3-5-2, deixando Deivid e Basílio mais soltos no ataque. Na zaga, a ausência mais sentida foi André Luís, que treinou entre os reservas. Pode ter sido uma estratégia para despistar a imprensa local. Ávalos assumiu a posição ao lado de Leonardo e Antonio Carlos. O objetivo de treinar sob o sol forte de Belém foi frustrado. O ônibus que conduzia a delegação santista experimentou um grande engarrafamento na saída de Belém e só chegou ao local do treino, um sítio do deputado estadual Martinho Carmona, por volta das 17 horas. Sempre criticando o horário da partida (15 horas locais, e 16 de Brasília), o treinador santista brincou: "vamos entrar em campo com um saquinho de gelo na cabeça". Sobre a perda do mando de campo, apenas lamentou. Para ele, time que pretende ser campeão brasileiro deve estar preparado para encarar situações desse tipo. "Isso prejudica muito o espetáculo. Infelizmente, ainda há torcedor mal educado, que joga pedra para dentro do gramado."