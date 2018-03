Santos joga desfalcado contra Cruzeiro O técnico Emerson Leão definirá no coletivo desta tarde o time que enfrentará o Cruzeiro, sábado, na Vila Belmiro. Ele não poderá contar com o zagueiro André Luís e com os volantes Paulo Almeida e Alexandre, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo com essas dificuldades, o time está embalado pela vitória sobre o uruguaio Nacional, pela Copa Libertadores, e os jogadores esperam aproveitar bem esse momento vivido pela equipe. ?Vamos aproveitar a concentração, o embalo e o ritmo forte para ir para cima do Cruzeiro", disse o meia Diego. Ele sabe que não será fácil enfrentar o time mineiro, mas revela que só a vitória interessa aos santistas. ?As dificuldades serão grandes, mas precisamos vencer para ficar entre os primeiros", comentou o meia. O lateral-esquerdo Léo destaca ?a força do Cruzeiro, que tem um grande treinador", mas entende que "o Santos está vivendo um bom momento e vai tirar proveito do mando do campo e dessa torcida, que empurra a equipe mesmo nos momentos mais difíceis, sempre incentivando os jogadores."