Santos joga em casa para recuperar confiança da torcida

O Santos precisa que Felipe repita a grande atuação de domingo passado, quando fechou o gol contra o Cruzeiro, e que Kléber Pereira volte ser o artilheiro decisivo do Campeonato Brasileiro de 2008 para derrotar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. Mas para Vanderlei Luxemburgo é o torcedor que poderá determinar o comportamento da equipe e o resultado da partida.

Se o estádio se transformar num caldeirão e a torcida jogar com o time desde o início, o técnico acredita na vitória e no início da arrancada para tentar a classificação para a Libertadores. "Quero que esse jogo seja o início da recuperação de uma Vila Belmiro que a gente conhece", afirmou o treinador.

SANTOS Felipe; George Lucas, Fabão, Eli Sabiá e Pará; Rodrigo Mancha, Germano, Rodrigo Souto e Paulo Henrique Lima; Madson e Kléber Pereira Técnico: Vanderlei Luxemburgo GRÊMIO Victor; Mário Fernandes, Léo, Rafael Marques e Bruno Collaço; Réver, Adílson, Tcheco e Souza; Jonas e Perea (Douglas Costa) Técnico: Paulo Autuori Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO) Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Horário: 19h30 Internet: estadao.com.br Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 TV: PPV

O treinador acha que os protestos estão sendo provocados porque o time ainda não convenceu jogando em casa. "Deixou de haver aquele empatia entre o torcedor e os jogadores. Até mesmo quando fizemos 1 a 0 no Avaí a reação nas cadeiras e nas arquibancadas foi estranha", lembrou. "E se o Santos não se impuser no seu estádio vai fazer um Brasileiro muito fraco porque neste ano está difícil ganhar na casa do adversário", emendou.

O Grêmio pode ser considerado um adversário sob medida para o momento santista. Imbatível no Olímpico, mas ainda sem vitória fora de casa. Dos nove jogos que disputou fora de Porto Alegre, perdeu sete e empatou dois. "Tenho certeza de que o Paulo (Autuori) está pedindo para os seus jogadores para mudar essa história, que é o contrário da nossa", disse. Sobre as ausências dos titulares Túlio e Max Lopes, Luxemburgo preferiu não opinar, alegando que não pode dar pistas para o treinador adversário.

Como Léo não se recuperou da contratura muscular na coxa esquerda, Pará vai continuar na lateral esquerda e o time terá a mesma formação da partida contra o Cruzeiro.