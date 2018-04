Santos joga mal e empata, mas avança na Copa do Brasil

SANTOS - Ainda de ressaca pelo vice do Campeonato Paulista, o Santos exibiu um futebol pobre, sem criatividade, mas se beneficiou do resultado conquistado na primeira partida para passar pelo Joinville e avançar à terceira rodada da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe paulista ficou em um empate sem graça por 0 a 0, mesmo atuando na Vila Belmiro, e só conseguiu a classificação graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Santa Catarina.

Com o resultado, o Santos terá pela frente o Crac, de Goiás, na próxima fase da Copa do Brasil, que só acontecerá em julho, após a realização da Copa das Confederações. Por isso, agora as atenções serão todas voltadas para o Campeonato Brasileiro, no qual a equipe estreia contra o Flamengo, domingo, em Brasília.

Foi o primeiro jogo do Santos depois do empate por 1 a 1 diante do Corinthians, no último domingo, que deu o título paulista ao rival. Talvez atormentada pelo vice, e também pela incerteza sobre o futuro de Neymar, que parece cada vez mais próximo de deixar o clube, a equipe pouco rendeu. Pelo contrário, viu o Joinville, mesmo com nível técnico muito inferior, ter as melhores chances.

O JOGO

O começo de jogo foi muito truncado. O Joinville deixava claro seu objetivo de não ser vazado e lutar para encontrar um gol ao longo dos 90 minutos. Por outro lado, o Santos exibia a mesma falta de criatividade das últimas partidas. Neymar, apagado, não aparecia para ser o diferencial.

Em bobeada da defesa santista, o Joinville quase marcou o primeiro gol. Aos 18 minutos, o goleiro Ivan cobrou impedimento para o campo de ataque. Ninguém subiu para interceptar a bola, que sobrou para Ligüera. O uruguaio bateu de esquerda, de primeira, e exigiu grande defesa de Rafael. O Santos respondeu em cobrança de lateral que Henrique dominou e bateu travado.

Se Neymar estava bem marcado, Felipe Anderson passava a aparecer com qualidade, sempre pelo lado direito. Aos 30 minutos, ele deu ótima enfiada de bola para Arouca, que cruzou na cabeça de Henrique. O estreante se antecipou à zaga, mas cabeceou para fora. Aos poucos, o Santos ia tomando conta.

Apesar de alguns lampejos em momentos da partida, o Santos seguia sem levar perigo ao gol de Ivan e a partida era morna. Antes do fim do primeiro tempo, o gramado molhado pela chuva traiu Ligüera, que escorregou sozinho, esticou demais a perna e precisou ser substituído por Matheus Carvalho.

Logo na volta para a etapa final o Santos quase abriu o placar. Aos quatro minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cícero, rolou para Edu Dracena, da linha da pequena área, tocar rente à trave. Na sequência, Neymar recebeu pela esquerda e bateu cruzado, com perigo.

Mas logo a equipe da casa voltou à morosidade e o jogo ficou sem graça outra vez. O Santos demonstrava estar satisfeito com o resultado e pouco buscava o ataque, enquanto o Joinville até tentava, mas não tinha qualidade suficiente para ameaçar.

Em chutes de longe, a equipe catarinense até chegava, como na cobrança de falta de Marcelo Costa, aos 26 minutos, que passou perto da trave, ou com Jaílton, que parou em Rafael aos 36. Já aos 43, Sandro cabeceou para fora a última oportunidade. Após o apito final, vaias da torcida para o time santista.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 X 0 JOINVILLE

SANTOS - Rafael; Bruno Peres (Alan Santos), Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Felipe Anderson (Pato Rodríguez); Neymar e Henrique (Miralles). Técnico: Muricy Ramalho.

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto, Sandro, Rafael e Rafinha; Marcos Vinicius, Arthur Maia (Jaílton), Augusto Recife, Marcelo Costa e Martín Ligüera (Matheus Carvalho); Lima (Ronaldo). Técnico: Arthurzinho.

ÁRBITRO - Deweson Fernando Freitas da Silva (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Renê Júnior, Durval (Santos); Martín Ligüera, Rafael (Joinville).

RENDA - R$ 142.200,00.

PÚBLICO - 4.758 pagantes.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).