Santos joga mal, mas vence Joseense Com um gol do zagueiro Betão no segundo tempo, o Santos derrotou o Joseense na tarde deste domingo e carimbou sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Juniores. O time da Baixada terminou na liderança do Grupo A, que tem sede em São José do Campos, com nove pontos e sem sofrer nenhum gol. O próximo adversário da equipe santista será o CRB-AL, que derrotou o Guarany-CE por 1 a 0 neste domingo e terminou na liderança do Grupo B, com nove pontos. A partida está marcada para quarta-feira, mas o horário e o local ainda devem ser confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Sobre o próximo adversário, o técnico alvinegro, Márcio Fernandes, não poupou elogios. "Assisti a alguns jogos do CRB e acho que é um time muito bom." Já em relação ao seu time, o treinador foi enfático ao dizer que não gostou da atuação contra o Joseense. "O time foi apático e não cumpriu o determinado, mas tenho certeza de que melhoraremos para o próximo jogo."