Santos joga mal, mas vence o Santo André no Brasileirão

Em um jogo fraco tecnicamente, o Santos aproveitou a oportunidade que teve e venceu o Santo André por 1 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Feita a lição de casa, o time está na nona colocação com 35 pontos e segue perto de conquistar uma vaga para a Copa Libertadores.

Durante a semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo falava em conquistar seis pontos nos dois jogos disputados em casa - no final de semana recebe o Botafogo. Completou a primeira parte da meta, mas ficou devendo no futebol apresentado. Já o Santo André, ficou em uma situação ainda mais complicada na tabela de classificação. Com apenas 24 pontos, o time é o 17.º e segue na zona de rebaixamento.

Com nove desfalques, desde início o Santo André não escondeu que entrou em campo para se defender. Com apenas Osny no ataque, o time pouco criou e as melhores chances vinham, como ao longo de toda a competição, das bolas paradas de Marcelinho Carioca. O meio-campo levou perigo em, pelo menos, quatro cobranças de falta.

Do outro lado, o Santos claramente sentiu a ausência de Paulo Henrique Lima, o Ganso, convocado para a seleção brasileira sub-20. Emerson, Rodrigo Souto e Germano tomavam conta da marcação e o time ficava preso no meio-campo, apenas tocando a bola de lado. Foi quando Luxemburgo, aos berros, pediu mais movimentação do jovem Neymar.

E a bronca do técnico deu resultado. Já no final do primeiro tempo, Neymar recebeu a bola na ponta direita, teve tranquilidade para olhar para área e cruzar na medida para Germano marcar. Foi o primeiro gol do volante neste Brasileirão, apenas o segundo com a camisa do Santos.

Santos 1 Felipe; George Lucas , Fabão, Eli Sabiá, Léo; Emerson (Rodrigo Mancha), Germano, Rodrigo Souto (André Astorga), Neymar; Madson (Alan Patrick), Kléber Pereira Técnico: Vanderlei Luxemburgo Santo André 0 Neneca; Rômulo, Marcel, Vinícius Orlando (Eduardo Ratinho), Arthur; Fernando, Sidney (Escobar), Gustavo Nery , Júnior Dutra, Marcelinho Carioca; Osny (Rodrigo Fabri) Técnico: Sérgio Soares Gols: Germano, aos 41 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP) Renda: R$ 118.190 Público: 7790 Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)

O gol animou os santistas. Em sua única chance, o atacante Kléber Pereira percebeu o goleiro Neneca fora de posição e antecipou uma perigosa cabeçada, que acabou batendo na trave. Os donos da casa ensaiavam uma pressão, mas o primeiro tempo ficou nisso.

Na saída para o intervalo, Germano já dava mostras do que seria o segundo tempo. "Fico feliz pelo gol, mas a equipe precisa finalizar mais, manter a posse de bola para ampliar esse placar", disse.

'MENINOS DA VILA'

Para dar mais movimentação ao time do Santos, Luxemburgo promoveu a estreia de mais uma promessa do time da base. Alan Patrick entrou no lugar de Madson, que se arrastou em campo. O jovem até tentou algumas chances, mas nenhuma levou perigo ao gol de Neneca.

Apesar disso, a entrada de Alan Patrick deu mais liberdade a Neymar, que passou a jogar mais perto da área, onde está mais acostumado. Por lá, ele tentou seus dribles característicos, arriscou chutes para o gol e apareceu mais para o jogo. Mas ficou nisso.

A partir da metade do segundo tempo, o jogo se arrastou e, sem alternativas, restou ao Santos segurar o resultado. Quando o Santo André ameaçou alguma reação, já era tarde e os donos da casa neutralizaram as ações ofensivas.

No domingo, o Santos volta a jogar diante da sua torcida, dessa vez, contra o Botafogo, outro adversário que tenta fugir da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Santo André recebe o São Paulo, em Ribeirão Preto.