Santos joga para bater Cruzeiro e beneficiar rivais

O técnico tem sido um crítico feroz de Luiz Gonzaga Belluzzo, presidente do Palmeiras, seu ex-clube, que o demitiu, e afirma que se tivesse sido mantido no cargo, o time do Palestra Itália já seria o campeão brasileiro há uma ou duas rodadas. Mas, na hora de dirigir o Santos, ele só pensa em vitória, mesmo que o resultado beneficie o inimigo.

Se perder neste domingo, o Cruzeiro estará fora da Libertadores, permitindo que Palmeiras e São Paulo se garantam na competição até com derrotas na rodada.

Com as ausências de Léo (contundido no pé direito) e Adaílton (suspenso), Luxemburgo vai escalar Triguinho na lateral esquerda e Edu Dracena ao lado de Eli Sabiá na zaga. Será a oportunidade para o ex-zagueiro do Guarani, Cruzeiro e Fenerbahçe dar mais um passo no processo de recuperação do ritmo após a inatividade de sete meses por causa da cirurgia no joelho direito.

"Já consegui superar a ansiedade e agora, quanto mais jogar, melhor. Eu já me senti mais à vontade nos quase 70 minutos da partida contra o Avaí. Mas, como sei que ainda não estou no meu melhor condicionamento, procurei cortar caminhos. Agora, a tendência é de que eu esteja mais solto e com melhor tempo de bola diante do Cruzeiro", afirmou o defensor.

Edu Dracena estreou com a camisa santista nos minutos finais do amistoso internacional em que o time perdeu por 2 a 1 do Santos Laguna, na inauguração do Estádio Território Modelo, em Torreón, México, no dia 11 do mês passado.

Para Eli Sabiá, que fica sem contrato no dia 31, uma boa atuação neste domingo poderá representar a sua permanência no clube. "Quero deixar uma boa impressão nesse último jogo do ano e depois discutir com a diretoria um novo contrato. Como toda a equipe, tive momentos bons e ruins. Mas faço um balanço positivo do meu rendimento porque me firmei quando tive uma sequencia de jogos", analisou o zagueiro.

Feliz com a volta da boa fase, Neymar ignora o suposto interesse do Chelsea, da Inglaterra (clube que estaria disposto a oferecer 15 milhões de euros pela liberação do garoto), e também quer se despedir de 2009 com uma atuação digna do seu talento. "Se eu e o time inteiro jogarmos bem, essa é a imagem que vai ficar para o torcedor e, com certeza, ajudará para que o início da próxima temporada seja boa", projetou.

Ele disse que, apesar de ter caído um produção no meio do Campeonato Brasileiro, o balanço do ano foi bom para ele. "Estreei no profissional e tive um começo excelente. Depois, houve uma queda. Também senti a desclassificação da seleção sub-17 na primeira fase do Mundial, mas cresci com o time nos últimos jogos", concluiu Neymar, que foi vice-campeão paulista pelo Santos em 2009.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título