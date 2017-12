Santos joga por diferença de dois gols O Santos precisa ganhar o jogo desta quarta-feira contra a equatoriana LDU por uma diferença de dois gols para chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. Mantendo a filosofia de poupar seus titulares nessa competição para concentrar os esforços no Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo volta a escalar o time misto, no esquema 3-5-2, e vai poder contar desta vez com o meia Ricardinho e o volante Preto Casagrande, que cumprirão suspensão automática no jogo de domingo contra o Goiás, pelo campeonato nacional. Ele revelou que só irá escalar a equipe nesta quarta-feira, mas pensa na partida de domingo contra o Goiás e não quer expor seus principais atletas a uma contusão que possa resultar em mais desfalques. Robinho treinou em separado ontem à tarde e está fora do jogo de hoje. Luxemburgo revelou que vai esperar os próximos dias para saber se o jogador terá condições de atuar domingo. "Vamos deixar as coisas acontecerem e aí tomo a decisão". Luxemburgo comentou também que os times que estão na Sul-Americana tiveram perda de rendimento, citando, na direção oposta, o São Paulo e o São Caetano, "que cresceram no Brasileiro quando saíram da copa". Para manter a ofensividade da equipe e buscar a diferença de dois gols, já que o time perdeu a partida no Equador por 3 a 2 na quarta-feira passada, Luxemburgo vai liberar os laterais Flávio e Márcio, que auxiliarão os atacantes Basílio e William. André Luís será poupado e a zaga que começará jogando será formada por Domingos, Ávalos e Leonardo. Já a LDU joga pelo empate e, perdendo por um gol, haverá a disputa da vaga nos pênaltis. Alguns titulares foram relacionados e poderão entrar, dependendo da necessidade do jogo. Com isso, Luxemburgo repete o que fez nas outras partidas e já se pensa numa vitória nessa competição até mesmo para compensar a dificuldade que o time está enfrentando no Brasileiro, com o empate contra o Criciúma e a retomada da ponta pelo Atlético-PR, que abriu dois pontos de vantagem sobre os santistas. Mesmo antes da confirmação de que iria ser escalado, Ricardinho estava pronto para jogar: "vamos seguir como fizemos até agora e todos estão preparados para essa partida", disse ele, na expectativa como os demais. Para o meia, o jogo contra a LDU é decisivo para as pretensões do Santos na Sul-Americana. "Estamos preparados para conseguir a classificação". O técnico Juan Carlos Oblitan revela que pretende seu time ofensivo na Vila Belmiro, vai adotar o esquema 4-4-2, mas deverá jogar bem fechado, sabendo que um empate garante a vaga para a LDU, e tentar aumentar a diferença nos contra-ataques, surpreendendo o Santos que ainda está abalado com a notícia do seqüestro da mãe de Robinho, Marina Silva de Souza. Esse episódio e mais a perda da liderança do Brasileiro estão sendo trabalhados junto aos jogadores desde hoje pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas ele sabe que para furar a retranca equatoriana, o time vai precisar de calma. "Temos 90 minutos e não adianta dar uma blitz de dez minutos; temos de jogar como sempre jogamos".