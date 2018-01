Santos joga pouco mas vence O Santos continua devendo futebol em 2003. Outra vez Diego e Robinho não foram bem e o nome do jogo acabou sendo Elano, que além de fazer o gol da vitória, aos 20 minutos do primeiro tempo, esteve acima da média até mesmo quando foi outra vez, no segundo tempo, recuado para a lateral-direita, substituindo Reginaldo Araújo, que teve uma fraca estréia. Com a vitória por 1 a 0 contra o Juventus, neste domingo à tarde, no Pacaembu, o Santos assumiu a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista. Nos primeiros minutos não faltaram arte, ousadia e bonitas jogadas de ataque dos meninos da Vila Belmiro. O bom público, só de santistas, sentia que seria impossível não sair uma goleada, tamanho o desequilíbrio de forças. A torcida fazia o ?ola? e vibrava com o futebol insinuante de Robinho e companhia. Foi um início fulminante, verdadeiro bombardeio dos atacantes e meias santistas contra a assustada equipe da Mooca, que se limitava a se defender. Se com apenas três minutos de jogo o time de Leão estivesse vencendo por 2 a 0 não seria nenhum exagero, tamanha a facilidade com os santistas chegavam com perigo ao gol juventino. Diego e Elano finalizaram com grande perigo e Ricardo Oliveira cobrou bem uma falta, defendida parcialmente por Willians. O ritmo alucinante de Renato, Elano, Léo, Robinho e Diego durou apenas 20 minutos. Logo depois de Elano receber a bola no meio-de-campo, olhar para os lados e, não vendo ninguém em boas condições para receber o passe, disparou um perfeito chute de esquerda, fazendo 1 a 0, a partida mudou por completo. Em vez de se abalar ou procurar chegar ao empate na base do desespero, o Juventus organizou melhor as duas linhas defensivas e passou a tocar a bola lateralmente, para ganhar tempo, até mesmo quando havia a chance de criar um lance de ataque. E também passou a tentar parar os garotos da Vila na base dos pontapés, tanto que o juiz Edílson Pereira de Carvalho mostrou o cartão amarelo para Anderson, Leandro, Itabuna e Hugo, todos do Juventus, só no primeiro tempo. Aos poucos, o futebol insinuante dos santistas foi sendo contido pela correta marcação juventina. Édson e Luizão se encarregavam de neutralizar Robinho, enquanto Diego, atuando muito atrás, tinha sempre a sombra de pelos menos dois adversários e não conseguia dar continuidade às jogadas, enquanto Ricardo Oliveira, sem espaço, não aparecia. Leão procurou fazer o time reagir com uma troca no intervalo: tirou Reginaldo Araújo e passou Elano para a lateral. Pelo menos nos primeiros minutos do segundo tempo, a mudança deu resultado. Aos 10 minutos, o meia escapou pela direita e cruzou para a entrada de Ricardo Oliveira, que cabeceou para o chão. A bola bateu no chão e no travessão e depois saiu. Depois criou outras boas jogadas pelo setor até cansar e ser substituído por Alexandre. Em boa parte do segundo tempo, os dois times estiveram iguais e o Juventus até poderia sonhar com o gol de empate se tivesse alguma vocação ofensiva, porque inúmeras vezes ficou no mano-a-mano ou em vantagem numérica contra a defesa santista, mas não soube aproveitar as oportunidades. Ficha Técnica: Juventus: Willians; Hugo, Itabuna, Luizão e Alex (Dudu); Édson, Dirceu, Anderson e Cristian (Rael); Leandro (Sidnei) e Alvim. Técnico: Paulo Sérgio Tognasini. Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo (Nenê), Preto, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Alexandre) e Diego (Fabiano); Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Gol: Elano, aos 20 minutos do primeiro tempo. Juiz: Edílson Pereira de Carvalho. Renda e Público: Não divulgados. Local: Pacaembu, em São Paulo.