Santos: jogadores recebem torcedores Um grupo de aproximadamente 20 torcedores - representantes das torcidas Jovem e Sangue Santista - invadiu o treino do Santos na manhã desta sexta-feira - dois dias antes do clássico contra o Corinthians. Revoltados com a campanha do time no Campeonato Brasileiro, os torcedores entraram no CT Rei Pelé pouco antes das 10 horas, minutos depois de o treino ter começado. Soltando rojôes e gritando palavras de ordem, eles cobraram mais empenho dos jogadores. Os torcedores queriam conversar diretamente com os atletas, mas ninguém se dispôs a falar com eles. Diante do impasse, o auxiliar Serginho Chulapa foi escalado para negociar. Enquanto isso, os jogadores aguardavam uma definição, sentados num banco ao lado do gramado, impedidos de retomar os treinamentos. Depois de uma longa negociação, ficou decidido que quatro dos torcedores iriam conversar com os jogadores na área administrativa do CT. A reunião durou quase uma hora e os torcedores pediram ?garra? aos atletas. Em seguida, justificaram a invasão. Disseram que tomararam a decisão de interromper o treino por causa de uma imagem de tevê, na qual o meia Elton aparecia sorrindo logo depois de o Santos ter tomado o segundo gol na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta. Consideraram a atitude do jogador um desrespeito para com o clube e com os seus torcedores. Os jogadores não quiseram conversar com os jornalistas sobre o assunto. Ao ser questionado sobre o conteúdo da reunião, o atacante Luizão foi categórico. ?Isso é uma coisa interna. Se fosse para falar, a reunião teria sido aberta?, disse ele. CLIMA RUIM - Um clima tenso tomou conta do Santos depois da derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, na quarta-feira. No dia seguinte, o técnico Nelsinho Baptista perdeu a paciência; gritou com seus jogadores durante uma conversa de 20 minutos antes do treino e anunciou a dispensa de quatro jogadores: o volante Bóvio, o lateral-direito Flávio, o meio-campista Léo Lima e o atacante Diego. "Os jogadores que permaneceram têm de valorizar o seu trabalho e procurar render mais nas últimas partidas", justificou o treinador. O Santos é 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, seis a menos que o Goiás, clube que hoje ficaria com a última vaga na respescagem da Libertadores. O time vem de uma derrota (2 a 1) para a Ponte Preta e no domingo pega o Corinthians no Pacaembu. Esta será a primeira vez que os times se enfrentam depois dos tumultos ocorridos na Vila Belmiro duante o jogo remarcado pelo STJD, quando o Santos perdeu por 3 a 2. Por conta dos distúrbios, a Vila foi interditada e o meia Giovanni acabou suspenso. Mas nem tudo é noticia ruim no Santos. No final da tarde ontem, o STJD reduziu a pena do jogador de cinco para quatro partidas de suspensão e Giovanni estará apto a enfrentar o Corinthians.